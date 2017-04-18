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Московский листок

Беглый банкир Пугачев потребовал от России в суде $6 млрд

Опубликовано 18.04.2017 в разделе комментариев 1

Беглый банкир Пугачев потребовал от России в суде $6 млрд

Основатель Межпромбанка экс-сенатор Сергей Пугачев потребовал от России $6 млрд в качестве "минимальной частичной компенсации" на слушании в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате (МТП) в Париже, сообщает AFP. Подробности процесса не раскрываются. Ожидается, что решение арбитражного суда при МТП будет оглашено не ранее, чем через месяц.

Известно, что в сентябре 2015 г. он подал иск против российских властей в третейский суд в Гааге, требуя возместить ему $12 млрд за имущество и активы, которые, по его мнению, незаконно экспроприированы.

Напомним, Сергей Пугачев, прозванный в прессе «банкиром Кремля», входил в окружение Бориса Ельцина и Владимира Путина в 1990-х и 2000-х годах. В 2008 году его состояние оценивалось в $2 млрд. Через Межпромбанк и Объединенную промышленную корпорацию он владел долями в «Северной верфи», Балтийском заводе, ЦКБ «Айсберг», ОКБ Сухого. ОПК принадлежала недвижимость в Москве, Подмосковье и на Кубани, лицензия на Элегестское угольное месторождение и многое другое.

В октябре 2010 года Межпромбанк лишился лицензии ЦБ России, а спустя месяц после этого был признан банкротом. Вскоре Пугачева лишили статуса сенатора с формулировкой «за недобросовестное выполнение обязанностей», после чего бизнесмен покинул Россию и обосновался в Ницце.

Весной 2015 года Арбитражный суд Москвы по иску АСВ решил привлечь к ответственности Пугачева и бывших топ-менеджеров Межпромбанка, взыскав с них в общей сложности 75,6 миллиарда рублей.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Тирпитц написал 18.04.2017 10:59
Ледорубом по лысине этого ублюдка,а не 6 ярдов. Совсем охерели уже. Эх и падлоту путлер расплодил вокруг себя. Неужели в органах некого откомандировать,чтобы ебнули эту гниду?
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