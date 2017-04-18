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Московский листок

Летний отдых в Сочи подорожает на 15%

Опубликовано 18.04.2017 в разделе комментариев 4

Летний отдых в Сочи подорожает на 15%

Цены на проживание в отелях Сочи в летний период 2017 года повысятся в среднем на 15%, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на участников рынка.

Так по данным туроператора TUI Россия, повышение цен по отелям в Сочи (не разбивая на категории) составит в среднем на 15% в сезоне лето 2017. «В этом сезоне объекты в Сочи, с которыми мы работаем, подняли цены на максимум на 10-15%» – заявила директор по внутреннему рынку туроператора Coral Travel Алена Громова.

В пресс-службе Национального туроператора АЛЕАН также заявили, что наблюдают повышение стоимости на проживание в отелях Сочи в пределах 15%. «Наименьший рост цен показывают объекты размещения высокого уровня – около 5%. Отели среднего уровня 4* подняли стоимость в пределах 10%. Наибольший рост приходится на объекты категории 3* – здесь рост по сравнению с прошлым летом примерно на 15%.», отметили в АЛЕАН.

«Не всегда возможно сопоставить данные, так как происходят изменения концепций объектов размещения. Так, например, ряд отелей перешли на «все включено», что увеличило среднюю цену по сравнению с прошлым годом – такой рост цены включает в себя и объективные факторы» – пояснил заместитель генерального директора туроператора «НТК Интурист» Сергей Толчин.

По его словам, наиболее существенным оказался рост летних цен на мини-отели в Сочи – они повысили цены в среднем на 15-20%. Также значительно подорожали отели класса 4* и 5* на первой линии. По данным «НТК Интурист», здесь рост по некоторым объектам может достигать и 25-30%.

Наименьший же рост цен на это лето по сравнению с прошлым годом, по данным туроператора, продемонстрировали санатории Сочи, с которыми работает компания – в пределах 10%

 



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
йй-44-йй написал 18.04.2017 11:05
Опять-таки... я чуть ниже выразил уверенность, что все любители Путена, у которых будут бабосы на отдых, поедут отдыхать обязательно в Крым наш, но... ЧИТАЮ:
.
В России за два года убавилось число граждан, полагающих, что присоединение Крыма к РФ в марте 2014 года принесло стране больше пользы, чем вреда. За это же время резко снизилось количество сторонников того, чтобы к России присоединились еще и Донецкая и Луганская области Украины, передает "Интерфакс" со ссылкой на данные социологических опросов "Левада-Центра". (http://www.newsru.com/russia/18apr2017/krym.html)
.
Интересно... исходя из того, что своими "опросами" Блевада-центр неустанно подмахивает путлерам в нужном направлении, этот "опрос" на что намекает? Теряюсь в догадках...
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(без названия)
Норд написал 18.04.2017 11:03
Уже давно не отдыхаю летом - нет возможности. Так что, меня не коснется- хоть на 100% поднимут
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(без названия)
йй-33-йй написал 18.04.2017 10:40
"Цены на проживание в отелях Сочи в летний период 2017 года повысятся..." - да не беда! Все прогрессивные патриоты, понятное дело, поедут все равно не в Сочи и не в Турцию, не в Гейропу и не в Египты/Эмираты, а в Крым наш... представляю, какое будет в Крыме нашем столпотворение в этом сезоне! Яблоку будет негде упасть...
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И зачем...
Szanya написал 18.04.2017 10:39
По-моему, турок никто не может преуспеть по умению организации отдыха, а есть еще Болгария, так зачем для русских буржуев деньги очтавлять, у них и так все в порядке, пусть патриотизмом питаются, извините за цинизм..
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