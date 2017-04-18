Летний отдых в Сочи подорожает на 15%

Цены на проживание в отелях Сочи в летний период 2017 года повысятся в среднем на 15%, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на участников рынка.

Так по данным туроператора TUI Россия, повышение цен по отелям в Сочи (не разбивая на категории) составит в среднем на 15% в сезоне лето 2017. «В этом сезоне объекты в Сочи, с которыми мы работаем, подняли цены на максимум на 10-15%» – заявила директор по внутреннему рынку туроператора Coral Travel Алена Громова.

В пресс-службе Национального туроператора АЛЕАН также заявили, что наблюдают повышение стоимости на проживание в отелях Сочи в пределах 15%. «Наименьший рост цен показывают объекты размещения высокого уровня – около 5%. Отели среднего уровня 4* подняли стоимость в пределах 10%. Наибольший рост приходится на объекты категории 3* – здесь рост по сравнению с прошлым летом примерно на 15%.», отметили в АЛЕАН.

«Не всегда возможно сопоставить данные, так как происходят изменения концепций объектов размещения. Так, например, ряд отелей перешли на «все включено», что увеличило среднюю цену по сравнению с прошлым годом – такой рост цены включает в себя и объективные факторы» – пояснил заместитель генерального директора туроператора «НТК Интурист» Сергей Толчин.

По его словам, наиболее существенным оказался рост летних цен на мини-отели в Сочи – они повысили цены в среднем на 15-20%. Также значительно подорожали отели класса 4* и 5* на первой линии. По данным «НТК Интурист», здесь рост по некоторым объектам может достигать и 25-30%.

Наименьший же рост цен на это лето по сравнению с прошлым годом, по данным туроператора, продемонстрировали санатории Сочи, с которыми работает компания – в пределах 10%