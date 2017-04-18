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Московский листок

Россияне уже не хотят присоединять Донецк и Луганск

Опубликовано 18.04.2017 в разделе комментариев 2

Россияне уже не хотят присоединять Донецк и Луганск

Число россиян, считающих что непризнанные Донецкая и Луганская республики должны стать частью РФ сократилось более чем в два раза за три года, сообщает Интерфакс со ссылкой на исследование "Левада-центра". Согласно апрельскому соцопросу за интеграцию ЛНР и ДНР в Россию высказалось 21% респондентов, против 48% в марте 2014 года. Еще 21% полагает, что было лучше, если бы "этот регион оставался частью Украины, но получил большую независимость от Киева" (17% ранее). 7% опрошенных заявили, что регион должен "оставался частью Украины на тех же условиях, как это было до кризиса" (8% ранее). 37% россиян высказались за то, чтобы этот регион стал независимым государством (12% в марте 2014 года).

При этом, большинство россиян по-прежнему уверены, что воссоединение с Крымом принесло РФ больше пользы (64%), чем вреда (23%). Два года назад эти показатели были на уровне 70% и 18% соответственно. 78% респондентов считают, что Россия присоединила Крым на законных основаниях (год назад - 71%). Не разделяют эту точку зрения 13% участников опроса.

По мнению 41% опрошенных, средства для интеграции Крыма в состав РФ берутся "за счет сокращения расходов на образование, здравоохранение, науку, индексацию зарплат и пенсий". В то же время треть респондентов считает, что государство выделяет на эти цели "доходы от продажи нефти и газа", не сокращая расходы на соцсферу, науку и пр. (32%). Каждый десятый (11%) полагает, что деньги появились из "частных инвестиций российского бизнеса".

 



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Всего комментариев к статье: 2
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scotoved написал 18.04.2017 12:18
Хорош пистеть - россияне не хотят. Чай не дураки вокруг,так и скажи, Путин передумал. Хотя зря Порошенко хочет тот сброд Украине вернуть - там столько прорусской быдлятины!.... :)
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Ув. Редакция, что значит ''уже не хотят'', если о присоединении даже изначально не было никакой речи
Хреновод написал 18.04.2017 12:05
и тем более, хотелок. Предполагалось создание независимых буферных государств в зоне соприкосновения с неизбежно рано или поздно оккупирующими Украину войсками НАТО, что в черновом варианте было достигнуто.
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