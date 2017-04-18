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Московский листок

Потери РФ от запрета на турецкие помидоры составили $1,5 млрд

Опубликовано 18.04.2017 в разделе комментариев 0

Потери РФ от запрета на турецкие помидоры составили $1,5 млрд

Потери России от "помидорной войны" с Турцией могут составить $1,3-1,5 млрд, сообщается в очередном обзоре Института Гайдара, РАНХиГС и Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития.

"Торговая война с Турцией из-за зимних томатов принесла в жертву экспорт зерна, масла, отходов масложировой и сахарной промышленности на сумму $1,3-1,5 млрд, судьба которого с точки зрения переориентации на другие рынки не ясна", - говорится в документе.

По оценкам экспетов, Турция смогла переориентировать потоки помидоров и потеряла только 10% экспорта после запрета на поставки этой продукции в Россию. При этом экспорт помидоров из Турции в страны, которые имеют с Россией особые торговые режимы, вырос в 2016 году по сравнению с предыдущим многократно: в Белоруссию — в 7,3 раза, в Казахстан — в 12,2 раза, в Азербайджан — в 54,1 раза.

Авторы исследования отмечают, что в этом споре сильнее всего пострадали российские потребители. "Во-первых, цена в магазине превышает до трех раз цену, по которой томаты ввозят в Россию. Во-вторых, отпускная цена российского тепличного хозяйства значительно превышает среднюю цену ввоза импортных томатов, рассчитанную по всем импортерам. В-третьих, если бы и сейчас продолжался импорт томатов защищенного грунта из Турции, то их цена была бы ниже, чем поставки в Россию из других стран", - говорится в документе.

Напомним, Россия ввела эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с начала 2016 года в рамках специальных экономических мер, принятых в ответ на атаку турецкими ВВС российского Су-24 в Сирии. Позднее правительство допустило на отечественный рынок ряд турецких продуктов — косточковые культуры и цитрусовые, репчатый лук и лук-шалот, цветную капусту и капусту брокколи, соль и морскую воду, жевательную резинку и гвоздики.

В свою очередь Турция с 15 марта исключила Россию из числа стран, которые могут ввозить в страну пшеницу, кукурузу, подсолнечное масло и некоторую другую продукцию без уплаты таможенных пошлин.

 



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