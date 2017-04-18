Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Смольный отказался согласовывать акцию "Открытой России" против Путина

Опубликовано 18.04.2017 в разделе комментариев 0

Смольный отказался согласовывать акцию "Открытой России" против Путина

Комитет по правопорядку и законности Санкт-Петербурга не согласовал акцию сторонников движения "Открытая Россия" "Надоел" против президента России Владимира Путина, запланированную на 29 апреля, сообщил региональный координатор движения Андрей Пивоваров в фейсбуке во вторник.

"Чиновники сообщают, что по предложенному нами маршруту именно в этот день будет проводиться субботник. Ранее субботник планировался на 22 апреля, но был спешно перенесен на неделю позже", - сообщил Пивоваров.

Он отметил, что мероприятие все равно пройдет на Петровской набережной у здания полномочного представителя президента, но уже без символики и звукоусиления.

"Нет никаких нарушений в том, чтобы люди мирно и без символики пришли к приемной президента и принесли свои обращения", - ститает Пивоваров.

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • На каком основании вы считаете себя православным?:
Результаты
Интернет-ТВ
Шарий про Порошенко. А если вместо него подставить другую фамилию?
Шарий про Порошенко. А если вместо него подставить...
18.04.2017
Дальнобои: стачка до победного конца!
Дальнобои: стачка до победного конца!
18.04.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Япония готова вступить в третью мировую войну (3)
Более половины россиян тратят новые кредиты на погашение старых (0)
Смольный отказался согласовывать акцию "Открытой России" против Путина (0)
Потери РФ от запрета на турецкие помидоры составили $1,5 млрд (0)
Россияне уже не хотят присоединять Донецк и Луганск (2)
Летний отдых в Сочи подорожает на 15% (4)
Беглый банкир Пугачев потребовал от России в суде $6 млрд (3)
ГИБДД: Автопарк московского региона превысил 8 миллионов машин (0)
Анатолий Баранов: Мировая война есть классический выход из мирового экономического кризиса (10)
Рост промышленности в РФ достиг уровня статистической погрешности (8)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Максим Калашников Максим Калашников: Все-таки нужно держаться подалее от глобального дурдома!
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Как надо понимать турецкий референдум
Дарья Митина Дарья Митина: Кoлoбoк устрoит Еврoвидение
Максим Калашников Максим Калашников: Вперед, Бабкин! Вперед, "Росспецмаш"!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss