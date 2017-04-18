Смольный отказался согласовывать акцию "Открытой России" против Путина

Комитет по правопорядку и законности Санкт-Петербурга не согласовал акцию сторонников движения "Открытая Россия" "Надоел" против президента России Владимира Путина, запланированную на 29 апреля, сообщил региональный координатор движения Андрей Пивоваров в фейсбуке во вторник.

"Чиновники сообщают, что по предложенному нами маршруту именно в этот день будет проводиться субботник. Ранее субботник планировался на 22 апреля, но был спешно перенесен на неделю позже", - сообщил Пивоваров.

Он отметил, что мероприятие все равно пройдет на Петровской набережной у здания полномочного представителя президента, но уже без символики и звукоусиления.

"Нет никаких нарушений в том, чтобы люди мирно и без символики пришли к приемной президента и принесли свои обращения", - ститает Пивоваров.