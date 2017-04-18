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Московский листок

Япония готова вступить в третью мировую войну

Опубликовано 18.04.2017 автором в разделе комментариев 3

сша кндр война кремль
Япония готова вступить в третью мировую войну

Япония заявила о возможности развертывания национальных сил самообороны, если ракета КНДР окажется в ее территориальных водах. В марте прошлого года в Стране восходящего солнца вступил в силу пакет законов об обеспечении безопасности. Теперь она может использовать силы самообороны первой, в том числе за рубежом.

То есть Япония теперь может называть свою армию хоть "клубом любителей флористики", но от этого армия не перестанет быть тем, чем является - опыт применения вооруженных сил за рубежом у Японии уже есть и без нового пакета законов. А возможности "сил самообороны" превосходят многие армии мира.

По большому счету это было бы не очень важно, мало ли у кого есть сильная армия. Но Япония и Германия по условиям послевоенных мирных соглашений были лишены права иметь армии как страны агрессоры. Конечно, время прошло, и они теперь уже не агрессоры, но тем не менее Япония имеет территориальные претензии к весьма большому числу своих соседей, а когда эти претензии подкреплены силой оружия, то становятся куда более существенными.

Строго говоря, как и в начале 50-х годов прошлого века, Корейский полуостров уже стал зоной риска в плане начала третьей мировой войны - прежнюю Корейскую войну уже называли по числу участников "третьей мировой", но генерализации конфликта тогда удалось как-то избежать. Да и ядерного оружия у противоборствующих сторон (кроме США и СССР) еще не было - но уже в ту Корейскую войну планы атомных бомбардировок СССР у американцев были.

Но в то время еще были свежи в памяти ужасы Второй мировой, и не третью как-то никто не решился... 

Теперь смотрим на расклад сил на Корейском полуострове сегодня - КНДР ядерная держава, ее армия около миллиона человек плюс около 600 тысяч составляет мобилизационный резерв: страна небольшая, всего 25 миллионов населения. Номинальный противник - Южная Корея не имеет собственного ядерного оружия, армия около 600 тысяч человек плюс колоссальный мобрезерв в 5 миллионов. Теперь Япония заявляет, что готова вступить в вооруженный конфликт с КНДР - ее "силы самообороны" четверть миллиона человек и эта страна обладает тактическим ядерным оружием и средствами его доставки. В рамках театра военных действий на Корейском полуострове тактического ядерного оружия более чем достаточно.

Плюс к тому в Йокосуке базируется 7-й флот США с авианосной группой во главе с авианосцем "Джордж Вашингтон" и тремя атомными подводными крейсерами, двумя крейсерами УРО и семью эсминцами УРО. В Сан-Диего базируется 3-й флот США, в составе которого целых две авианосных группы, целых 16 атомных подводных лодок и дюжина кораблей УРО разного класса. Одного этого достаточно, чтобы компенсировать недостаток ядерных сил у Южной Кореи с лихвой - и начать полномасштабную ядерную войну.

КНДР на недавнем параде в честь 105 летия Ким Ир Сена продемонстрировала целый арсенал ракетной техники, способной доставлять ядерные боеголовки собственного производства, хотя в них и просматриваются советские прототипы. И заявили о готовности применить их без малейшего колебания.

Тут, как говорится, нашла коса на камень.

Но в период Корейской войны на стороне Северной Кореи воевало до миллиона китайских солдат, а военно-воздушные силы были советскими, с непревзойденными на тот момент МиГ-15 и советскими же пилотами в них. И сегодня без поддержки со стороны хотя бы одной из стран, либо КНР, либо РФ, небольшая экономика КНДР, конечно, большой войны не выдержит, особенно против таких гигантов, как США, Япония и Южная Корея. Но участие Китая и (или) России, даже опосредованное, приведет к неизбежной генерализации конфликта. 

Но сдача КНДР - это публичное "опускание" формирующегося альтернативного американскому полюса силы, чего ни российское, ни особенно китайское руководство допустить не могут. Никто не любит режим "красной монархии" в Пхеньяне, но и отказываться от такого "шила в заднице" у западного мира тоже никто отказываться не станет. Режим Кимов ценен именно таким, каков он есть. 

На самом деле это далеко не первый военный кризис на Корейском полуострове, и скорее всего все "рассосется" до следующего кризиса. Но несколько пугает та энергия, с которой администрация Трампа включилась именно в текущий кризис. В конце концов, КНДР ни на кого не напала и пока нападать не собирается - речь идет о суверенном праве страны на защиту всеми доступными ей средствами. И речь идет об угрозе Запада нанести превентивный удар по формирующимся ядерными силам Северной Кореи.

Собственно, под предлогом аналогичной угрозы был силами международной коалиции во главе с США разгромлен Ирак, после чего выяснилось, что оружия массового поражения не было. Под этим же предлогом нависает постоянная опасность над Ираном, хотя там и давно остановлены все центрифуги для производства оружейного урана. А следующий шаг - нанесение превентивного удара по российским Стратегическим ядерным силам в период их максимального ослабления, что уже даже открыто обсуждалось в американской печати со ссылкой на официальных лиц. 

Все это понимают, поэтому никто дожидаться следующего шага не станет - удар Америки по КНДР будет означать начало третьей мировой войны. Просто в силу того, что она все равно начнется, пусть и позже, но из более неудобной позиции, чем сейчас. И вопрос - где начнется, на Дальнем востоке или на Ближнем.



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
)))))))) написал 18.04.2017 12:36
Но несколько пугает та энергия, с которой администрация Трампа включилась именно в текущий кризис. В конце концов, КНДР ни на кого не напала и пока нападать не собирается - речь идет о суверенном праве страны на защиту всеми доступными ей средствами.
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Защиты от кого? США хотят оккупировать территорию Северной Кореи? Сейчас американцы кормят корейцев опосредованно, передавая гуманитарную помощь Ким Чен Ыну, который ее разворовывает, а вырученные от ее продажи деньги в том числе пускает на создание ядерного оружия и грозит им тем же американцам. Ситуация не здоровая, вы не находите? Ким Чен Ын и его клика террористов, поработившая население Северной Кореи, должна быть сметена и это справедливо. Корею этот дегенерат не представляет, народ им забит и отуплен его пропагандой и если американцы освободят его - всем будет только лучше. Удачи Трампу!!! Надеюсь кремлевская крыса - следующая.
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Мысли вслух
ХХХ написал 18.04.2017 12:33
Претензии США по поводу наличия у Северной Кореи ядерного оружия вообще непонятны. Почему, собственно, одна страна, скажем США, имеет законное право владеть ядерным оружием, а другая страна - нет? Чем эта другая страна хуже США? Тут скорее правильнее было бы запретить США иметь ядерное оружие, поскольку США уже два раза преступно применило его по мирному населению, а Северная Корея нет. И вообще, если уж говорить о равноправии и справедливости, то либо НИКТО В МИРЕ НЕ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ (в том числе и США), либо иметь его имеют право ВСЕ без исключения (ну, у кого хватит на это денег)! Так, что претензии США к Северной Корее напоминают требование уличного грабителя, чтобы ему, грабителю, разрешалось иметь в кармане пистолет, а всем остальным запрещалось.
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Фашистскую хунту Путина под трибунал!
Василий(4) написал 18.04.2017 12:31
Пиндосы на японцах испытали уже 3 ядерных устройства... Может Японии этого мало?
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