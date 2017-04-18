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Московский листок

Более половины россиян тратят новые кредиты на погашение старых

Опубликовано 18.04.2017 в разделе комментариев 0

Более половины россиян тратят новые кредиты на погашение старых

В 2016 году более половины заемщиков (53%) брали новые кредиты для частичного или полного погашения уже имеющихся у них кредитных обязательств, сообщает RNS со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

"Самый высокий показатель наблюдался в декабре 2016 года, когда 58% заемщиков направили новые кредиты наличными на погашение старых. В 2015 году доля таких заемщиков составляла 50%, а в 2014 году — 43%", - говорится в сообщении ОКБ. Самая высокая доля заемщиков, расплачивающихся по старым долгам, наблюдается среди тех, кто брал новые кредиты наличными до 50 тыс. руб. — 56%, отмечают в ОКБ.

Средний размер нового кредита, взятого для целей рефинансирования старого долга, вырос за 2016 год на 25 тыс. руб. — до 126 тыс. руб. Размер кредита для прямого потребления вырос на 24 тыс. руб. — до 167 тыс. руб.

«Среди заемщиков с открытыми кредитами на момент получения нового кредита наличными 33% имели один кредит со средним долгом 100 тыс. руб. 30% заемщиков имели два кредита со средним общим долгом 187 тыс. руб., 18% заемщиков имели три открытых кредита с общим долгом 278 тыс. руб., 9% заемщиков имели четыре открытых кредита с общим долгом 354 тыс. руб., 10% — пять и более открытых кредитов с долгом 575 тыс. руб.», — говорится в сообщении ОКБ. При этом 42% заемщиков с одним открытым кредитом использовали новые заемные средства на частичное или полное погашение существующего долга, указывают в бюро.

Как следует из мониторинга НИУ ВШЭ «Население России в 2016 году: доходы, расходы и социальное самочувствие», с ноября 2014 по ноябрь 2016 года цены выросли на 23,5%. Доля граждан, не способных оплатить услуги ЖКХ, в прошлом году составила 27%, а неспособных купить медикаменты — 17%. При этом, около 20% россиян выплачивают рублевые кредиты. Каждая пятая семья на это тратит около половины текущих доходов или более. Еще 25% семей несут долговую нагрузку в размере от трети до половины своего бюджета.



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