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Московский листок

Власти Томска перенесли "Гайд-парк" из центра города на окраину - от греха подальше

Опубликовано 18.04.2017 в разделе комментариев 0

Власти Томска перенесли "Гайд-парк" из центра города на окраину - от греха подальше

Власти Томска перенесли площадку для проведения митингов и пикетов на общественно-политические темы из центра в промышленную зону на окраине города. Как передает Интерфакс, соответствующее постановление за подписью ВРИО губернатора Томской области Сергея Жвачкина опубликовано на портале правовой информации и датировано 13 апреля 2017 года.

Согласно документу, "Гайд-парк" с площадки у Стелы памяти героев Отечественной войны 1812 года на пересечении улиц Карла Маркса и переулка Пристанского переносится на территорию сквера на улице Высоцкого, который располагается в промышленной зоне на северо-востоке Томска

"Территория у речвокзала (у Стелы памяти героев Отечественной войны 1812 года - ИФ) при проведении там массовых акций показала, что не в полной мере отвечает требованиям безопасности - она недостаточно большая и удобная, чтобы пришедшие туда люди могли спокойно и публично выражать свои мнения и настроения, а проживающие рядом и просто прохожие при этом не чувствовали дискомфорта", - пояснил агентству председатель комитета общественной безопасности администрации Томской области Владимир Мысин. По его словам, сквер примыкает к магистралям с интенсивным транспортным потоком "и в случае переполнения, безусловно, возникает угроза жизни и здоровью всех участников дорожного движения".

Отмечается, что месторасположение второго "Гайд-парка" - площадки перед Дворцом народного творчества "Авангард", который находится в спальном районе на окраине города, - осталось неизменным.

Напомним, 26 марта 2017 года в сквере у Стелы памяти героев Отечественной войны 1812 года прошел многочисленный митинг оппозиции "Он нам не Димон". По разным оценкам в акции приняло участие от 500 до 1500 человек. После митинга несколько его участников были вызваны для дачи показаний в Центр по противодействию экстремизму.

 



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