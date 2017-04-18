Москалькова не нашла доказательств похищения геев в Чечне

В правоохранительные органы не поступали обращения о похищении людей на территории Чечни, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. «Я получила ответы на мои запросы, из Генеральной прокуратуры, из Следственного комитета России, от Министерства внутренних дел и прокуратуры республики. Они сообщили, что случаев пропажи людей, обращений к ним по этому поводу не было», - цитирует омбудсмена Интерфакс.

Москалькова сообщила, что попросила у "Новой газеты" сообщить имена пострадавших, так как отсутствие этих данных осложняет дальнейшую проверку информации.

Напомним, 4 апреля адвокат "Новой газеты" Андрей Сабинин заявил о намерении через суд добиться от Следственного комитета реакции на расследование о преследовании и убийствах геев в Чечне.

"Мной была подана жалоба в порядке статьи 125 УПК на бездействие председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина в связи с отсутствием какой-либо реакции возглавляемого им ведомства на заявление о преступлении", - заявил защитник.

По его словам, СК не отреагировал на публикации "Новой газеты" за 3 и 5 апреля, в которых сообщается о массовых задержаниях и убийствах граждан РФ, являющихся членами ЛГБТ-сообществ и (или) являющимися лицами с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

При этом он отметил, что десятидневный срок проверки по сообщению издания о совершении тяжких и особо тяжких преступлений истек 10 апреля. Редакция не имеет информации о том, что такая проверка инициирована и проводится. "Никто из должностных лиц СК по Чеченской Республике, равно как и из Следственного комитета РФ для получения информации или документов в редакцию "Новой газеты" не обращался", - говорится в жалобе в суд.

По словам Сабинина, " "Новая газета" просит признать бездействие должностного лица - председателя СКР Бастрыкина необоснованным и незаконным и обязать устранить допущенное нарушение, то есть провести проверку по изложенным редакцией фактам".