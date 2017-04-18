Что происходит в Челябинской области, якобы "опорном краю державы"? промышленность челябинск провинция деграация

Источник: Максим Калашников Все слова о возрождении промышленности в РФ в Челябинской области теряют смысл. Как свидетельствует письмо читателей Максима Калашникова, дела в регионе идут из рук вон плохо. Впрочем, процитирую текст…







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«По самому городу Челябинску…

Челябинский металлургический завод – «МЕЧЕЛ». Его основные производственное оборудование – 60-70-х годов, кое – где модифицировано (например системы управления), но тем не менее… советский задел не вечен.

Часть основных цехов закрыта (разрушена), инфраструктура, коммуникации предприятия выработаны на 100%. Средняя заработная плата (в настоящее время) от 15 000 (рабочие) до 40 000 – это считается неплохо- руководители).

С 2016г – проводятся, волна за волной, т.н. «оптимизации», по нормальному – СОКРАЩЕНИЯ. Т.к. сейчас нельзя «раскачивать лодку», говорят эвфемизмами –оптимизация, реструктуризация и т.д.



Челябинский тракторный завод – это великолепный гигант тракторостроения СССР, но теперь завод стоит, цеха «разлагаются», специалисты разогнаны. Короче, завод ЧТЗ угроблен.



г.Златоуст

Златоустовский машиностроительный завод – стоит, работники в «отпусках».



Златоустовский металлургический завод СПЕЦСТАЛЕЙ «МЕЧЕЛ»!– стратегическое предприятие – «убит наглухо», эффективные манагеры МЕЧЕЛа – уничтожили уникальное предприятие по выпуску спецсталей в т.ч. для ВПК РФ еще до событий 2014г.



г.Миасс

Автомобильный завод УРАЛ (бывший УралАЗ) – знаменитый автомобиль марки «Урал», обновленный, кстати, тягач, по сути выдавлен «китайцами». Сам завод затрясло в 2016г, в настоящее время, чтобы сохранить коллектив, введена 4-х дневная рабочая неделя. Периодически завод останавливается. Предприятие, кстати - градообразующее. При таком «режиме» загрузки предприятия – на руки оплата труда 10 000 -20 000 рублей.



Нужно отметить «Государственный ракетный центр Макееева». Слава богу, он работает, но устроиться туда невозможно.



г.Чебаркуль (город, в озеро которого упал тот самый метеорит, там же рядом -танковая бригада где проходили учения ШОС).

Крановый завод – (в прошлом 2 500 чел) – знаменитый завод в СССР по выпуску самоходных кранов. Раздолбан в хлам, трижды обанкрочен, разнесен, разворован в щепки.



ЗТМК – завод металлоконструкций – стоит опечатанный.



ПАО «Уральская кузница»: кузнечно – прессовый завод по выпуску штамповок и паковок, ранее выпускал в основном – штамповки и поковки для авиационных заводов СССР, номенклатуру всех авиазаводов (лично знакомился с архивами). Когда-то здесь трудились 3 700 человек, делали коленвалы для корабельных дизелей длиной в 2 метра. Теперь авиационных заказов - с гулькин нос.

Опять же, при «вхождении» завода в середине 2000-х в МЕЧЕЛ – завод сначала до 2013г хирел, с 2014г - полетел в задницу. На сегодня предприятие проходит через «оптимизацию». Сиречь - часть людей выбрасывают за забор.

«Опытные привозные мечеловские управленцы» «додолбашили» советское кузнечное, прессовое и станочное оборудование, своим управлением – резали, сокращали, ломали, «оптимизировали», продавали. А с наступлением 2014г предприятию совсем поплохело.



Работая с этими меняющимися (смена за сменой) дегенератами, знаем: ничего создавать нового они не могут. Кадровая политика скотская – вытолкивают с предприятия самых лучших спецов. Завалились бумагами, липовыми прожектами, плодят тонны макулатуры и планов фуфловых.

ПОЛНОЕ уничтожение (продажа) социальной инфраструктуры предприятий (баз отдыха, профилакториев и т.д.).



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Не мог себе представить лет 15 назад, в молодости (когда пришел из армии 90-х), что буду вынужден заниматься в мои-то годы освоением охотничьего оружия (соотв. получив лицензию), травматики, начну бегать (вот уж третий год) по 3 км каждый день, водить мотоцикл, квадр, изучать по ю-тубу тактическую медицину Юрия Евича, сколачивать общину (друзей, коллег, их семьи).

В 2014г многие из нас с торжеством смотрели на Крым, на Донбасс, на ВВП. Мы с парнями без лишней скромности на полмиллиона только мединструмента по гуманитарной линии организовали, все прямиком шло через гумпомощь КПРФ. Ездили в подшефную часть, собирали форму, консервы, ждали присоединения ДНР и ЛНР к РФ. Жадно изучали видео – что там происходило. Я лично думал – ну вот и все, сейчас после этого подъема - НОВОРОССИИ – пойдет и внутренняя смена экономики и т.н. «элит». А там, глядишь, и собственники «эффективные» -сольются, их заменят госкомании – заказы – модернизация оборудования – надежда на будущее. Будем жить и работать.

Мы даже военно-патриотический клуб создали – проводили игры по страйкболу, хардболу, начали осваивать мотоспорт, плавание (я сам с детства подводник) – успевали все и ждали…

Теперь мы, технари, иллюзий не питаем. Изрядная доля моих друзей уехала, часть за границу, часть на юг РФ. Подумали мы и решили: при разваливающейся экономике и предприятиях хрен пойми, чего еще там будет в недалеком будущем с такой экономикой и политикой в стране. Останемся здесь, где родились, мы уже - свидетели остатков промышленности: умирающих предприятий. Но спиваться и умирать МЫ не будем.

Община, поддержка здоровья, ежедневное саморазвитие, взаимодействие семей, взаимоподдержка, освоение разных видов техники и средств самообороны, сейчас ищем землю под строительство своего поселка, под хорошей защитой. Мало ли…

Если пойдет такая пляска - набиулины и прочие загонят страну в такую же …, куда ранее влетела Украина. Между прочим, у нас тут свои «бандеровцы»растут - при отсутствии перспектив, полной деградации, коррупции, молодежь (особенно в сельской местности) сходит с ума. У нас в районе не осталось НИ ОДНОГО сельхозпредприятия, причем последние развалились в 2012г.

Одни русские парни спиваются, там деграданты - боже упаси. Слабовольные. Другие национализируются + уходят в глубокое средневековое православие. Молодые мусульмане – радикализируются, рядом Казахстан (совсем недавно там «бушлатили» непонятные люди с охотничьими ружьями).

Бизнесом заняться – легально удушат. Налоговые, пенсионные фонды, проверки, у пожарников чуть ли не каждые полгода –меняются правила.

У молодежи у нас нет будущего – нет АБСОЛЮТНО! Никакого. Даже ЭТУ ипотеку не дают 99 процентам у нас в городе, т.к. зарплата средняя – 20 – 25 (это еще нормально).

Таких чебаркулей – в области – ВСЕ моногорода. А есть еще похлеще, типа г.Куса и г.Сатка (кстати, там тоже когда то были производства – металлургия, машиностроение).

Даже Златоуст - и тот теперь город нищебродов.

Если такая хрень во власти и экономике будет сохраняться, то даже без потрясений в стране такие вот моногорода просто вымрут, население деградирует однозначно. Природа у нас красивая – будут туристы из Китая приезжать местных бородатых лохматых туземцев фотографировать, руины гигантов заводов запечатлевать и покупать у местных глиняные свистульки да лапти.



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Да и по нашим партиям пройдусь. Общаясь с ее руководителями областного уровня, вижу - полная невменяемость в «Единой России», неадекватность абсолютная (а-ля «Партия регионов» январь 2014г Украина) и полная тупость и серость в КПРФ – (тоже самое КПУ Украины). Вообще мне сегодня КПРФ напоминает КПУ образца 2014г. Такие же фуфлыжные мерпориятия, выборная суета карьеристов, комсомольцы на окладах, тошнотные до блевотины.Выступления окружения Зюганова, разъезжающего на авто за 6 млн руб. и крокодиловых ботинках. На любое ЗДРАВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ – по привлечению молодежи, реальной патриотической работе – увиливание в сторону, страх смещения здоровыми силами всех этих хилых, больных приспособленцев, интриганов…»





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Максим Калашников: вот вам реальная, а не виртуальная картина того, что происходит в важном промышленном регионе РФ, на Южном Урале. У меня есть предложение к вам, друзья мои. Сил у на все не хватает. Прошу: опишите положение дел в ваших регионах. По плану:

- Что происходит с конкретными предприятиями, виден ли тот самый рост реального сектора?

- Уровень зарплат.

- Что происходит в обществе?

Давайте получим картину происходящего в стране реально, вместо царящего на ТВ Серука (Сирия, «ЕР», Украина).



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