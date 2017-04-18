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Московский листок

Подозреваемый в убийстве Немцова заявил о своей невиновности

Опубликовано 18.04.2017 в разделе комментариев 1

Подозреваемый в убийстве Немцова заявил о своей невиновности

Обвиняемый в убийстве Бориса Немцова бывший военнослужащий чеченского батальона МВД "Север" Заур Дадаев отказался от ранее данных признательных показаний и заявил о своей невиновности. Как передает РИА Новости, на допросе в Московском окружном военном суде Дадаев заявил, что в день гибели политика выходил только в мечеть и в ресторан.

"После этого я зашел домой — по видео в 16.45 и не выходил оттуда до следующего дня", — сказал подсудимый.

По словам Дадаева, ранее он давал признательные показания, потому что «находился в такой ситуации, что был вынужден» это делать.

Напомним, Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. В оппозиционера попали четыре пули, он скончался на месте. На скамье подсудимых оказались пять человек: Заур Дадаев (предполагаемый киллер), братья Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. По версии следствия, предполагаемый организатор убийства Руслан Мухудинов предложил 15 миллионов рублей за убийство Немцова. Дело в отношении Мухудинова выделено в отдельное производство. Он находится в розыске.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Тирпитц написал 18.04.2017 16:25
Где организатор? Кто заказчик? Херли нам пытаются впарить полуграмотных овцепасов. СК и Прокуратура откровенно саботируют. Чайку и Бастрыкина в отставку.
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