Реальные доходы россиян продолжают падать ударными темпами.

Реальные доходы россиян продолжают сокращаться несмотря на оптимизм правительственных чиновников. В феврале 2017 года реальные располагаемые денежные доходы населения уменьшились на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, реальный размер назначенных пенсий сократился на 0,6%, реальная заработная плата выросла на 1,3%, говорится в «Мониторинге экономической ситуации в России», подготовленном РАНХиГС, Институтом Гайдара и Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России.

По сравнению с февралем 2016 года доля расходов населения на покупку товаров и услуг увеличилась с 70,0% до 71,5%, а доля расходов на оплату обязательных платежей и взносов — с 10,8% до 11,8%. Доля сбережений при этом уменьшилась на 4 п. п. (с 15,3 до 11,3%).

Из-за снижения доходов уровень бедности в 2016 году увеличился по сравнению с 2015 годом и составил 13,5%, что выше, чем в период 2007–2015 годов.

«Несмотря на некоторый рост реальной заработной платы с августа 2016 года, реальные доходы продолжают сокращаться, материальное положение населения — ухудшаться», - цитирует экспертов RNS.

Снижение реальных доходов россиян также подтверждают данные Росстата. «Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, в марте 2017 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года снизились на 2,5%, в первом квартале 2017 года — на 0,2%», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в марте 2017 года составила 37,6 тыс. руб., по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 5,8%, в первом квартале 2017 года — на 6,6%.

Реальные зарплаты выросли в марте на 1,5% в годовом выражении, по итогам января — марта — на 1,9%.