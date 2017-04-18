Предполагаемый организатор теракта в Петербурге заявил о своей невиновности

Задержанный в Подмосковье по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга Аброр Азимов заявил о своей непричастности к преступлению, передает Интерфакс.

"Я согласен с арестом, но о том, что я причастен к взрыву - я такого не говорил. Мое участие есть, но не прямое", - заявил Азимов во вторник на заседании Басманного суда Москвы.

Со своей стороны, следователь в суде заявил, что Азимов подтвердил, что участвовал в подготовке взрыва.

Ранее адвокат задержанного Армен Задоян заявил журналистам, что Азимов "признает вину в полном объеме".

Напомним, накануне Центр общественных связей ФСБ сообщил о задержании в Одинцовском районе Московской области подозреваемого в подготовке террориста-смертника 27-летнего выходца из Центральной Азии Аброра Азимова. На распространенном ФСБ видео видно, что при задержании у фигуранта был изъят боевой пистолет Макарова с несколькими патронами в магазине, лежащие в целлофановом пакете мобильный телефон и коробка от него, а также зарядное устройство.