Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Уральский депутат-единоросс, советовавший россиянам меньше питаться, оштрафован за сокрытие доходов

Опубликовано 18.04.2017 в разделе комментариев 0

Уральский депутат-единоросс, советовавший россиянам меньше питаться, оштрафован за сокрытие доходов

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Илья Гаффнер, который советовал россиянам меньше питаться в кризис, оштрафован на 4 тыс. рублей за сокрытие доходов при банкротстве, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Арбитражного суда региона.

«Прокурор Ленинского района Екатеринбурга направил исковое заявление в Арбитражный суд Свердловской области с требованием привлечь Гаффнера к административной ответственности по статье КоАП РФ "Неправомерные действие при банкротстве". Административное дело было рассмотрено в упрощенном порядке. Суд наложил на Гаффнера штраф в размере 4000 руб. Мотивировочная часть решения суда появится в ближайшее время», – сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Гаффнера подозревают в сокрытии имущества и воспрепятствовании деятельности арбитражного управляющего. В июле 2016 года суд признал депутата банкротом по иску Россельхозбанка, а областное УФССП ранее в связи с задолженностью в 196 млн рублей ограничивало ему выезд за рубеж. После решения суда он должен был сразу передать банковские карточки конкурсному управляющему, однако сделал это только 21 сентября 2016 года. Кроме того, он все это время получал зарплату, при этом попросив, чтобы денежные средства выдавались на руки, в результате мимо конкурсной массы, куда должны поступать все доходы банкрота и из которой должны выплачиваться долги кредиторам, прошло более 400 тыс. рублей.

Гаффнер получил широкую известность после того, как в январе 2015 года посоветовал россиянам «поменьше питаться» во время кризиса. «Если, грубо говоря, не хватает денежных средств, надо вспомнить, что мы же все россияне, русские люди, прошли голод и холод», – сказал он.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • На каком основании вы считаете себя православным?:
Результаты
Интернет-ТВ
Шарий про Порошенко. А если вместо него подставить другую фамилию?
Шарий про Порошенко. А если вместо него подставить...
18.04.2017
Дальнобои: стачка до победного конца!
Дальнобои: стачка до победного конца!
18.04.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Собравшийся в президенты Навальный собрал 300 тыс. подписей (0)
Уральский депутат-единоросс, советовавший россиянам меньше питаться, оштрафован за сокрытие доходов (0)
Предполагаемый организатор теракта в Петербурге заявил о своей невиновности (0)
Реальные доходы россиян продолжают падать ударными темпами (3)
Подозреваемый в убийстве Немцова заявил о своей невиновности (1)
Что происходит в Челябинской области, якобы "опорном краю державы"? (8)
Москалькова не нашла доказательств похищения геев в Чечне (6)
Власти Томска перенесли "Гайд-парк" из центра города на окраину - от греха подальше (0)
Япония готова вступить в третью мировую войну (36)
Более половины россиян тратят новые кредиты на погашение старых (0)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: "Высокие, высокие отношения..." - 103"
Дарья Митина Дарья Митина: Готова ли Россия защитить КНДР от военного удара США?
Максим Калашников Максим Калашников: ВСТАВАНИЕ С КОЛЕНПО ФАКТУ
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Максим Калашников Максим Калашников: Все-таки нужно держаться подалее от глобального дурдома!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss