Уральский депутат-единоросс, советовавший россиянам меньше питаться, оштрафован за сокрытие доходов

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Илья Гаффнер, который советовал россиянам меньше питаться в кризис, оштрафован на 4 тыс. рублей за сокрытие доходов при банкротстве, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Арбитражного суда региона.

«Прокурор Ленинского района Екатеринбурга направил исковое заявление в Арбитражный суд Свердловской области с требованием привлечь Гаффнера к административной ответственности по статье КоАП РФ "Неправомерные действие при банкротстве". Административное дело было рассмотрено в упрощенном порядке. Суд наложил на Гаффнера штраф в размере 4000 руб. Мотивировочная часть решения суда появится в ближайшее время», – сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Гаффнера подозревают в сокрытии имущества и воспрепятствовании деятельности арбитражного управляющего. В июле 2016 года суд признал депутата банкротом по иску Россельхозбанка, а областное УФССП ранее в связи с задолженностью в 196 млн рублей ограничивало ему выезд за рубеж. После решения суда он должен был сразу передать банковские карточки конкурсному управляющему, однако сделал это только 21 сентября 2016 года. Кроме того, он все это время получал зарплату, при этом попросив, чтобы денежные средства выдавались на руки, в результате мимо конкурсной массы, куда должны поступать все доходы банкрота и из которой должны выплачиваться долги кредиторам, прошло более 400 тыс. рублей.

Гаффнер получил широкую известность после того, как в январе 2015 года посоветовал россиянам «поменьше питаться» во время кризиса. «Если, грубо говоря, не хватает денежных средств, надо вспомнить, что мы же все россияне, русские люди, прошли голод и холод», – сказал он.