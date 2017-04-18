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Московский листок

Собравшийся в президенты Навальный собрал 300 тыс. подписей

Опубликовано 18.04.2017 в разделе комментариев 1

Оппозиционный активист Алексей Навальный собрал необходимые 300 тысяч подписей для выдвижения в качестве кандидата в президенты на выборах 2018 года.

"Планка в 300 тысяч подписей благополучно взята и сейчас их 335 782. Напоминаю, что по законам РФ для регистрации кандидатом в президенты РФ претендент должен предоставить в ЦИК именно 300 тысяч подписей. Причём в очень короткий срок (40 дней, включая техническое оформление). Причём в «мертвый сезон» — период сбора выпадает на новогодние праздники. Причём подписи должны быть собраны не менее, чем в 40 регионах страны. То есть фактически это ещё один заградительный барьер для участия в выборах. У тех кандидатов, которых Кремль хочет видеть на выборах, и бумагу нарезанную возьмут как подписи, мы такое не раз наблюдаем. Наши же подписи будут смотреть под микроскопом", - написал политик на своем сайте.

По его словам, "просто имейлов за выдвижение" собрано уже боле полумиллиона. При этом он отметил, что в планах его предвыборного штаба собрать миллион подписей.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
юрьевич написал 18.04.2017 18:09
Да, вышел родом вьюнош сей
из настоящего еврейского квартала.
Что-ж делать нам теперь
коль в те поры на всех резины не хватало?
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