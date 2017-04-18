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Московский листок

Отец полковника-миллиардера Захарченко арестован за растрату

Опубликовано 18.04.2017 в разделе комментариев 0

Отец полковника-миллиардера Захарченко арестован за растрату

Басманный суд Москвы арестовал до 30 мая отца бывшего врио начальника управления "Т" антикоррупционного главка МВД РФ Дмитрия Захарченко - Виктора по подозрению в пособничестве в растрате денежных средств, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.

"31 марта Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Виктора Захарченко меру пресечения в виде заключения под стражу до 30 мая", - сообщила Царева.

По ее словам защита Захарченко-старшего уже обжаловала это решение. "Рассмотрение апелляционной жалобы состоится 24 апреля в Мосгорсуде", - сказала пресс-секретарь.

Напомним, полковник антикоррупционного главка МВД Захарченко был арестован 10 сентября 2016 года о делу о получении взятки в размере 7 миллионов рублей. Он стал стал известен на всю страну после того, как в квартире его сестры на Ломоносовском проспекте в Москве нашли сумму, сравнимую с бюджетом небольшой страны.

 



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