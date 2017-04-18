У "Роснефти" могут появится новые акционеры

Глава "Роснефтегаза" (управляет госпакетами акций "Роснефти" и "Газпрома") Геннадий Букаев не исключил, что у "Роснефти" могут появиться новые акционеры, передает "РИА Новости". "Все возможно, никогда не говори никогда. "Роснефть" - публичная компания, акции которой обращаются на рынке", - сказал он, отвечая на вопрос агентства о возможности продажи пакета "Роснефтегаза" новым акционерам.

При этом он подтвердил наличие соглашения с консорциумом швейцарского нефтетрейдера Glencore и Катарского суверенного фонда (QIA), который является новым владельцами 19,5% акций "Роснефти". По словам Букаева, оно носит конфиденциальный характер.

Напомним, конечным владельцем госпакета "Роснефти" является сингапурский офшор QHG Shares, созданный по принципу "матрешки" - с использованием четырех "компаний-прокладок". Две из них - QHG Investment LLP и QHG Holding - зарегистрированы в Великобритании, одна - в Катаре (Qatar Holding), еще одна - на Каймановых Островах (QHG Cayman). Причем конечные бенефициары последней неизвестны.