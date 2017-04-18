Кремль начинает кампанию по дискредитации Навального: "Борются, примерно, как с Гитлером"

Кремль решил начать широкомасштабную кампанию по дискредитации основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на источники близкие к администрации президента. По словам одного из собеседников телеканала, курировать это направление поручено главе управления внутренней политики Андрею Ярину. По словам другого собеседника, кремлевские чиновники уже создали внешний отдел, который вне стен Кремля занялся вопросом. «На аутсорсе снимают клипы, фильмы и видеоигры, которые Навального дискредитируют. Борются примерно как с Гитлером», — говорит источник издания. По его данным, один из таких материалов может быть опубликован уже в скором времени. Он отметил, что работу этого отдела курирует замначальника внутриполитического управления президента Александр Харичев.

Собеседники "Дождя" отмечают, что сам Навальный вряд ли сможет участвовать в выборах, так как осужден по так называемому «делу Кировлеса», но в администрации президента считают, что он способен оказывать влияние на настроения части избирателей. Источники издания отмечают, что ситуация кардинально изменилась в марте, после выхода фильма «Он вам не Димон» и многочисленных акций протеста во всех крупных городах 26 марта.

«В случае с Навальным могут использовать те же методы, какими недавно начисто уничтожили Касьянова», — рассуждает политолог Виталий Иванов. Против бывшего премьера Михаила Касьянова была развернута кампания на федеральных каналах. В 2016 году на НТВ, например, вышел фильм «Касьянов день», где кроме прочего демонстрировались съемки постельных сцен скрытой камерой с участием экс-премьера.

Источники издания отмечают, что в Кремле многие осознают неэффективность подобных мер, которые могут привести к обратному эффекту и приковать к Навальному повышенное внимание.