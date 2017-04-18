Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Кремль начинает кампанию по дискредитации Навального: "Борются, примерно, как с Гитлером"

Опубликовано 18.04.2017 в разделе комментариев 2

Кремль начинает кампанию по дискредитации Навального: "Борются, примерно, как с Гитлером"

Кремль решил начать широкомасштабную кампанию по дискредитации основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на источники близкие к администрации президента. По словам одного из собеседников телеканала, курировать это направление поручено главе управления внутренней политики Андрею Ярину. По словам другого собеседника, кремлевские чиновники уже создали внешний отдел, который вне стен Кремля занялся вопросом. «На аутсорсе снимают клипы, фильмы и видеоигры, которые Навального дискредитируют. Борются примерно как с Гитлером», — говорит источник издания. По его данным, один из таких материалов может быть опубликован уже в скором времени. Он отметил, что работу этого отдела курирует замначальника внутриполитического управления президента Александр Харичев.

Собеседники "Дождя" отмечают, что сам Навальный вряд ли сможет участвовать в выборах, так как осужден по так называемому «делу Кировлеса», но в администрации президента считают, что он способен оказывать влияние на настроения части избирателей. Источники издания отмечают, что ситуация кардинально изменилась в марте, после выхода фильма «Он вам не Димон» и многочисленных акций протеста во всех крупных городах 26 марта.

«В случае с Навальным могут использовать те же методы, какими недавно начисто уничтожили Касьянова», — рассуждает политолог Виталий Иванов. Против бывшего премьера Михаила Касьянова была развернута кампания на федеральных каналах. В 2016 году на НТВ, например, вышел фильм «Касьянов день», где кроме прочего демонстрировались съемки постельных сцен скрытой камерой с участием экс-премьера.

Источники издания отмечают, что в Кремле многие осознают неэффективность подобных мер, которые могут привести к обратному эффекту и приковать к Навальному повышенное внимание.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
компания будет замечательная...
случайнозашел написал 18.04.2017 21:32
а бабок-то сколько на этом деле отмоют!!!!!!!!!!! В РФ уже каждый дурак знает результаты выборов в 18 году как и процент явки. Уже давно объявили...
Ответить
(без названия)
Тирпитц написал 18.04.2017 21:26
С компанией не получится. Да и ребята из ФБК на голову выше чем вся АП во главе с комсючьим жиденком Израителем.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • На каком основании вы считаете себя православным?:
Результаты
Интернет-ТВ
Шарий про Порошенко. А если вместо него подставить другую фамилию?
Шарий про Порошенко. А если вместо него подставить...
18.04.2017
Дальнобои: стачка до победного конца!
Дальнобои: стачка до победного конца!
18.04.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Кремль начинает кампанию по дискредитации Навального: "Борются, примерно, как с Гитлером" (2)
У "Роснефти" могут появится новые акционеры (2)
Отец полковника-миллиардера Захарченко арестован за растрату (0)
Собравшийся в президенты Навальный собрал 300 тыс. подписей (3)
Уральский депутат-единоросс, советовавший россиянам меньше питаться, оштрафован за сокрытие доходов (2)
Предполагаемый организатор теракта в Петербурге заявил о своей невиновности (4)
Реальные доходы россиян продолжают падать ударными темпами (6)
Подозреваемый в убийстве Немцова заявил о своей невиновности (1)
Что происходит в Челябинской области, якобы "опорном краю державы"? (13)
Москалькова не нашла доказательств похищения геев в Чечне (9)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Референдум в Турции: Может ли победа Эрдогана оказаться "Пирровой"?
Максим Калашников Максим Калашников: Убийца Немцова заявил, что его алиби подтвердит родственник Кадырова
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Аль-Багдади ? Не Аль-Багдади ?
Дарья Митина Дарья Митина: "Высокие, высокие отношения..." - 103"
Дарья Митина Дарья Митина: Готова ли Россия защитить КНДР от военного удара США?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss