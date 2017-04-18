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Московский листок

Зюганов запретил верноподданным коммунистам спрашивать Медведева о яхтах, дворцах и виноградниках

Опубликовано 18.04.2017 в разделе комментариев 1

Зюганов запретил верноподданным коммунистам спрашивать Медведева о яхтах, дворцах и виноградниках

Руководство КПРФ запретило депутату фракции Валерию Рашкину задать премьер-министру Дмитрию Медведеву вопрос о нашумевшем расследовании Алексея Навального на правительственном часе в Госдуме, сообщают "Ведомости".

По данным издания, вопросы КПРФ будут касаться исключительно социальных и экономических тем. Ранее сам Рашкин подтвердил телеканалу "Дождь", что намерен задать вопрос Медведеву по расследованию Навального, если ему позволят однопартийцы. Однако, по данным телеканала, председатель партии Геннадий Зюганов решил, что «не стоит разжигать». «Не все же время ему задавать вопросы. К тому же, он у нас нечастый гость в зале заседаний», — объяснил депутат-коммунист Николай Коломейцев. По мнению депутата от КПРФ Александра Ющенко, этот вопрос задавать не стоит: «Можно пожар тушить, а можно масла подливать».

По словам вице-спикера Госдумы, коммуниста Ивана Мельникова, от КПРФ вопросы главе правительства будут задовать Олег Смолин, Николай Коломейцев, Вера Ганзя, Сегей Пантелеев и Юрий Афонин. При этом он отметил, что Рашкин не собирался задавать вопрос премьеру. Глава пресс-службы фракции КПРФ Александр Ющенко, в свою очередь, подтвердил, что "Рашкин не обращался к руководству фракции с предложением задать такой вопрос".

По данным "Дождя", на отчете правительства депутаты других фракций также не планируют упоминать расследование ФБК.

Напомним, ранее Валерий Рашкин направил главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, генпрокурору Юрию Чайке, директору ФСБ Александру Бортникову и главе МВД Владимиру Колокольцеву запросы с просьбой провести проверку сведений, опубликованных Навальным, и сообщить о результатах. "Буду требовать ответа на мой запрос", - заявил депутат.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Зюганойды! ваш православный босс в очередной раз плюнул вам в харю
случайнозашел написал 18.04.2017 23:13
Вас еще на наказывают за непочтительные высказывания в адрес солнцеликого и его приспешников?
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