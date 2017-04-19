Диктаторская солидарность Назарбаева с Эрдоганом

Нурсултан Назарбаев поспешил поздравить своего коллегу по диктаторскому цеху Реджепа Тайипа Эрдогана «с успешным проведением общенародного референдума по внесению изменений в Конституцию». Ничего в этом удивительного нет, так как казахстанский и турецкий режимы тесно связаны друг с другом последние 25 лет и копируют друг друга во всем, особенно в деле укрепления диктатуры и организации массовых репрессий.

Последний референдум, давший незначительный перевес сторонникам Эрдогана, лишь еще больше оттолкнул Турцию назад. Происходит полная концентрация всей полноты власти в руках президента, который очевидно поведет страну по пути сворачивания результатов реформ Ататюрка 20-х годов ХХ века. Опираясь на реакционные слои провинции и буржуазные группы реваншистов, стремящихся к возрождению Османской империи, Эрдоган будет методично разрушать светский характер государства.

Назарбаев, следуя пантюркистскому курсу, сам вложил большие личные средства в экономику и банковский сектор Турции и в политические структуры Эрдогана, помогая ему победить. Кроме этого, Елбасы сам с 1993 года является турецким подданным, о чем поведал нам в своих воспоминаниях покойный Рахат Алиев. Оказывается, еще тогда Назарбаеву был вручен паспорт гражданина Турции.

Буквально недавно Елбасы также провел конституционные реформы по «перераспределению властных полномочий», которые только формально увеличили ответственность парламента и правительства, а на самом деле оставили всю полноту власти в руках диктатора. Более того, у него теперь появилась возможность лишать недовольных гражданства и даже казнить за подрыв «стабильности государства». Такую же возможность мечтает получить и Эрдоган.

Единый и способ проводимых репрессий, используемый диктаторами – это преследование противников по обвинению в организации мятежей и переворотов, а также искусственное создание террористической опасности. Множество терактов, как в Турции, в которых постоянно обвиняют боевиков Курдской Рабочей Партии, так и в Казахстане, в которых обвиняют неизвестных «исламистов», показывают общий подчерк в деле нагнетания страха в обществе.

Последнее решение Назарбаева о переходе на латиницу, также направлено на ублажение не столько Запада, сколько Турции, на которую так долго ориентируется казахстанский режим. То, что нас ждут новые волны репрессий и антисоциальных реформ очевидно, как никогда, а перед угрозой народных восстаний диктаторы будут только сплачиваться и поддерживать друг друга. Бессменность их правления и желание установить династические системы, как в протурецком Азербайджане, говорит о том, что нас ожидают долгие годы реакции, абсолютного бесправия и правого консерватизма.

Рецепт от этого только один – формирование массовых народных движений, направленных на освобождение от оков деспотизма и возрождающихся восточных тираний. Новая Османская Империя – это неизбежная война на Ближнем Востоке, в Средиземноморье, в традиционном Туркестанском регионе Центральной Азии, в которую может быть втянут и Казахстан, как союзник Турции. И нам надо всем понять в какую очередную авантюру нас втягивает Назарбаев, помимо китайской экспансии и полной потери суверенитета.