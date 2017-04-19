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Московский листок

Остановить депортацию

Опубликовано 19.04.2017 автором Александр Гаврилин в разделе комментариев 5

москва собянин реновация
Остановить депортацию

«Остановить депортацию», с таким лозунгом состоялось мероприятие, прошедшее в приемной Совета Федерации РФ.

Сотни москвичей приехали сюда, чтобы подать обращения председателю Государственной Думы и руководителям думских фракций, против законопроекта о реновации.

Законопроект уже вызвал протесты горожан, которые опасаются, что их дома попадут под снос в рамках так называемой реновации.

Примечательно, что речь не идет о ветхих или аварийных «хрущевках», как об этом пытаются рассказать городские органы власти. В случае принятия закона о реновации, возможен снос абсолютно любого дома.

Вот, как эту проблему комментирует депутат Московской городской Думы Елена Шувалова

- Сегодня в приемную Госдумы приехали москвичи, чтобы сдать протесты против закона о так называемой реновации. Поскольку жители считают реновацию – экспроприацией и депортацией.

Экспроприация, потому что подавляющее большинство квартир приватизированы и являются собственностью москвичей. А чиновники им цинично заявляют, что мы хотим снести ваши дома. Хотя только собственник имеет право распоряжаться свом имуществом. А депортация, потому что людей даже спрашивать не станут, куда их будут переселять.

Кроме всего прочего людей могут втянуть во взятие кредитов, что является нарушением их прав. В выигрыше останутся строители и банковские олигархи, но никак не жители.

Ей вторит муниципальный депутат округа Лефортово Александра Андреева.

- Требование только одно снять с рассмотрения так называемый закон о реновации и не допустить его принятия.

Закон о реновации - закон об экспроприации собственности и депортации москвичей

Закон о реновации вносился под якобы благородным предлогом о переселении жителей ветхих аварийных домов. Сама идея переселения и расселения жителей аварийных домов не вызывает претензий, если бы не несколько обстоятельств. 

В законе о реновации нет ни слова о ветхих домах или «хрущевках», а написано там, речь идет о что мэр Москвы Сергей Собянин может взять ручку и обвести на карте Москвы любую территорию, объявив ее зонной реновации. И в этой зоне реновации перестают работать законы Российской Федерации, Конституция РФ, Гражданского, Земельного и Жилищного кодексов. А дальше Сергей Собянин в соответствии с законом о реновации может лично принять решение о сносе абсолютно любого жилого дома, причем не только пятиэтажки, а любого. И не только ветхого.

Сотни граждан, подававших заявления, выражали одобрение словам Елены Шуваловой и Александры Андреевой.

Небольшой опрос жителей, показал, что они приехали со всех уголков Москвы, практически из каждого района. И никого из них не интересуют планы градоначальника об урбанизации Москвы. Каждый житель прикипел к своему району и своему дому.

Кому-то нравится близость к метро или удобство расположения соцобъектов. Другие хвалили свой дворик, где еще сохранились небольшие оазисы зелени. Третьи, только сделали ремонт в своих квартирах и не желают проходить ремонтную эпопею заново, да еще и жить в пределах зоны массового строительства домов. Ну, а, кто-то просто не верит чиновникам, заранее полагая, что их обманут.

Обо всем этом возмущенные жители охотно рассказывали стоя в очереди к окошкам по приему обращений.

С учетом того факта, что мэрия Москвы упорно отказывается согласовывать митинг против реновации, визит в приемную Совета Федерации можно назвать массовой акцией протеста, совмещенной с подачей заявлений. Уже планируется столь же массовый визит в приемную президента Путина, где москвичи тоже выскажут свое недовольство планами Сергея Собянина.



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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
мвд написал 19.04.2017 12:29
я навожу на него порчу
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Re: предчувствия меня не обманули
орп написал 19.04.2017 12:23
В других местах и без закона делают, что хотят. А с собянинским законом будут вообще раком ставить.
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предчувствия меня не обманули
уже забаненыйСлучайный прохожий написал 19.04.2017 12:16
Увы,это так.Наш(вернее их) мерьСобянин действительно затеял самую грандиозную аферу современности. Плевать ему на москвичей,он их ненавидит,по барабану ему и его прихвостням все эти "хрущевки".Ему нужен ЗАКОН.Закон по которому мы все превращаемся в стадо баранов,которые должны идти туда,куда прикажет пастух(точнее каюр кажется).Любого,подчеркиваю ЛЮБОГО человека могут выкинуть из его жилья,отобрать его собственность и власти ничего не будет!Мало того,вы же еще и окажитесь виноватыми!Если этот мерьСобянин,нарушая все законы и конституцию ломал магазины и палатки возле метро(и не только),предлагая подтереться бумажками о частной собственности,то представляете,что он будет делать,имея такой закон!!!!
То что и Собянин,и Путин ненавидят Москву и москвичей давно установленный факт,аксиома,даже не требующая доказательств.Но они еще очень боятся москвичей!Они не забыли свой страх зимой 2011-2012 годов,у них перед глазами Болотная и сотни тысяч рассерженных горожан.Они помнят и Манежку 90-х и миллион на улице.Они не забыли страха в Большом доме на Лубянке в 1991 году.Посмотрите,как они винтили просто стоящих на Тверской людей 26 марта!Они очень боятся!И правильно делают-1991 года не будет,будет 1917!
P.S.Всем "нереально обожратым ватникам"-вы зря радуетесь.все это коснется не только москвичей,но и любых жителей страны,любого города и поселка.Если мерьСобянину удастся провернуть свою аферу в Москве,то в каком-то Мухосранске вообще смогут сделать что угодно и с кем угодно.
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Re:
Лис написал 19.04.2017 11:59
Напугал ежа голой задницей.Москва всегда была,есть и будет.И никогда столица нашей многонациональной Родины не превратится в клерикальную помойку "русского мира".
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(без названия)
нереально обожратый написал 19.04.2017 11:52
Что, масквичи, страшно вам из масквы попасть в Россию? А мы всю жизнь в ней живем!
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