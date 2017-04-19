«Остановить депортацию», с таким лозунгом состоялось мероприятие, прошедшее в приемной Совета Федерации РФ.

Сотни москвичей приехали сюда, чтобы подать обращения председателю Государственной Думы и руководителям думских фракций, против законопроекта о реновации.

Законопроект уже вызвал протесты горожан, которые опасаются, что их дома попадут под снос в рамках так называемой реновации.

Примечательно, что речь не идет о ветхих или аварийных «хрущевках», как об этом пытаются рассказать городские органы власти. В случае принятия закона о реновации, возможен снос абсолютно любого дома.

Вот, как эту проблему комментирует депутат Московской городской Думы Елена Шувалова

- Сегодня в приемную Госдумы приехали москвичи, чтобы сдать протесты против закона о так называемой реновации. Поскольку жители считают реновацию – экспроприацией и депортацией.

Экспроприация, потому что подавляющее большинство квартир приватизированы и являются собственностью москвичей. А чиновники им цинично заявляют, что мы хотим снести ваши дома. Хотя только собственник имеет право распоряжаться свом имуществом. А депортация, потому что людей даже спрашивать не станут, куда их будут переселять.

Кроме всего прочего людей могут втянуть во взятие кредитов, что является нарушением их прав. В выигрыше останутся строители и банковские олигархи, но никак не жители.

Ей вторит муниципальный депутат округа Лефортово Александра Андреева.

- Требование только одно снять с рассмотрения так называемый закон о реновации и не допустить его принятия.

Закон о реновации - закон об экспроприации собственности и депортации москвичей

Закон о реновации вносился под якобы благородным предлогом о переселении жителей ветхих аварийных домов. Сама идея переселения и расселения жителей аварийных домов не вызывает претензий, если бы не несколько обстоятельств.

В законе о реновации нет ни слова о ветхих домах или «хрущевках», а написано там, речь идет о что мэр Москвы Сергей Собянин может взять ручку и обвести на карте Москвы любую территорию, объявив ее зонной реновации. И в этой зоне реновации перестают работать законы Российской Федерации, Конституция РФ, Гражданского, Земельного и Жилищного кодексов. А дальше Сергей Собянин в соответствии с законом о реновации может лично принять решение о сносе абсолютно любого жилого дома, причем не только пятиэтажки, а любого. И не только ветхого.

Сотни граждан, подававших заявления, выражали одобрение словам Елены Шуваловой и Александры Андреевой.

Небольшой опрос жителей, показал, что они приехали со всех уголков Москвы, практически из каждого района. И никого из них не интересуют планы градоначальника об урбанизации Москвы. Каждый житель прикипел к своему району и своему дому.

Кому-то нравится близость к метро или удобство расположения соцобъектов. Другие хвалили свой дворик, где еще сохранились небольшие оазисы зелени. Третьи, только сделали ремонт в своих квартирах и не желают проходить ремонтную эпопею заново, да еще и жить в пределах зоны массового строительства домов. Ну, а, кто-то просто не верит чиновникам, заранее полагая, что их обманут.

Обо всем этом возмущенные жители охотно рассказывали стоя в очереди к окошкам по приему обращений.

С учетом того факта, что мэрия Москвы упорно отказывается согласовывать митинг против реновации, визит в приемную Совета Федерации можно назвать массовой акцией протеста, совмещенной с подачей заявлений. Уже планируется столь же массовый визит в приемную президента Путина, где москвичи тоже выскажут свое недовольство планами Сергея Собянина.