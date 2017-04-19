Французы испугались красивой женщины...

Кандидат в президенты Франции от движения "Вперед" Эмманюэль Макрон может с незначительным отрывом - в 1% - опередить лидера французских ультраправых Марин Ле Пен в первом туре выборов главы государства, свидетельствуют результаты опубликованного во вторник опроса Ifop-Fiducial. 23% респондентов готовы отдать свой голос за Макрона, тогда как М.Ле Пен может рассчитывать на поддержку 22% французов. Третье место может занять кандидат от левого движения "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон с 19,5% голосов, за ним следует кандидат от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон с 19%.

Опрос проводился 14-15 апреля. В нем приняли участие более 1,8 тыс. человек.

Первый тур президентских выборов во Франции запланирован на 23 апреля, второй - на 7 мая.

Итак, через пять дней уже можно будет примерно сказать, кого же захотят французы видеть своим президентом. Данные практически последнего опроса, где разница в лидирующей четверке всего 4 процента, говорит об одном - может быть все.

Франция после Олланда, как выяснилось, вполне может проголосовать и за второе ничтожество подряд. Во всяком случае, усредненный российский эмигрант будет голосовать за Фийона. Кто будет голосовать за Макрона - я вообще не понимаю, именн во Франции был написан "Милый друг", теперь, видимо, роль мадамы, патронирующей молодого человека без принципов, берет на себя Франция вся целиком...

На мой вкус, принципиальное противостояние может быть между двумя кандидатами - Ле Пен и Меланшоном. Одна современная интеллектуальная фашистка, другой - практически коммунист, социалист уж точно. Право и лево, классический расклад. Франция может разделиться в своих симпатиях и прогнозах на будущее, но это должно быть как-то рационально.

Но буржуазная Франция делает вид, что принципиального противостояния нет, что играют несколько манипуляторов, игроков со своим стилем игры. Вот Фийон, он такой основательный и предсказуемый. Ах Макрон, он такой душка и обещал, что не будет ни с Россией, ни с Америкой. Ле Пен - это страшно, страшно, страшно... Меланшон коммунист, он будет помогать Путину устанавивать Интернационал...

Уровень восприятия именно такой. Ле Пен, которая будет стремиться к независимости Франции веремен Де Голля, это страшно, это фашизм. Французы испугались красивой женщины... Меланшон, который будет стремиться к независимости Франции от международного капитала, это страшно, это коммунизм, Троцкий и Россия: учреждение 6-й Республики (то есть принятие новой конституции), перераспределение богатств (обложение дополнительными налогами сверхдоходов либо сокращение рабочей недели до 32 часов), снижение пенсионного возраста до 60 лет, выход Франции из Евросоюза и НАТО. Страшно!

То, что Франция уже практически полвека не проводит своей внешней политики, зависима в военном и финансовом отношении от США и превратилась во второразрядную европейскую страну, кажется, французов вполне устраивает - "нас и так неплохо кормят".

Честно говоря, надо им было не морочить себе голову, а второй раз выбрать ничтожного Олланда... Или Фийона, что одно и тоже, хотя один вроде правый, а другой такой же "левый".

А Ле Пен и тем более Меланшон - это очень крепкие напитки, на утро головка будет бо-бо...

Анатолий Баранов