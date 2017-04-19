О последствиях вступление парламентской оппозиции в "мафию" "партии власти"

Когда оппозиционная партия выдвигает своего кандидата как соперника действующей партии власти, то при самой большой популярности правящего кандидата, этим она создаёт отличную от нуля вероятность не только второго тура, но и поражения в нём ставленника режима. Поэтому, понятно, что выдвижение оппозиционных кандидатов, если это не "спарринг-партнёры" - реальная политическая угроза режиму, куда большая чем несколько неприятный вопросов главе кабинета при его отчёте.

Однако все три "оппозиционные" парламентские фракции приняли решение о запрете задавать Медведеву вопросы о расследование ФБК, причём, есть отдельное решение о запрете депутату Рашкину, направившему депутатские запросы компетентным инстанциям.

Поскольку КПРФ, ЛДПР и ПСР пока не отказались от оппонирования Путину в 2018 году, это значит, что они рассматривают своё участие в выборах именно как сугубо ритуальный жест, значительно менее значимый политически, чем вопросы оскандалившемуся премьеру.

Более того, принятие "оппозиционными" парламентскими партиями "закона омерты" ("молчания") означает их вступление в "мафию" "партии власти".

Таким образом, партии, участвующие в политике как подставные акторы "партии власти" и даже признавшие её руководство над своей политической активностью, могут подлежать впоследствии тем же ограничительным мерам (роспуск, люстрация), какие могут быть применены к "партии власти", как бенефициару узурпации власти.