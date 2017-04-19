В Керченском проливе затонул сухогруз с 12 членами экипажа

Сухогруз "Герои Арсенала" под флагом Панамы потерпел крушение в акватории Черного моря, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу крымского управления МЧС. По предварительным данным судно следовало из Азова Ростовской области в Турцию с грузом зерна. В районе Керченского пролива поднялся сильный ветер и начался шторм. Сухогруз пропал с экранов радаров. По данным СК, судно затонуло примерно в 3:30 утра в 19 милях от мыса Железный Рог (Краснодарский край Таманский полуостров), в 14 км от линии строящегося Крымского моста. Судно полностью ушло под воду.

По неподтвержденным данным, на борту находилось 12 членов экипажа – двое россиян, девять украинцев и один грузин. Спасатели обнаружили троих из них. "По информации следователей, которые находятся в районе крушения, спасатели смогли вытащить из воды троих моряков, информация об остальных членах экипажа уточняется", - пояснил агентству официальный представитель Южного следственного управления на транспорте СК РФ. По его словам, по факту крушения сухогруза возбуждено дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).