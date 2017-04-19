"Левада-центр": любовь россиян к Ленину достигла десятилетнего максимума

Подавляющее большинство россиян (79%) выступают против сноса памятников Владимиру Ленину, иного мнения придерживаются 14% респондентов, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на апрельский соцопрос "Левада-центра".

Социологи отмечают, что доля позитивно оценивающих роль Ленина в истории растет с каждым годом. Так в 2006 году «целиком положительной» и «положительной» ее называли 11% и 29%, в 2016 году — 13% и 40%, а во время последнего опроса 15% и 41% соответственно. 17% говорят, что Ленин сыграл «скорее отрицательную» роль в истории страны, а 5% — что «резко отрицательную». 23% затрудняются ответить.

При этом, 26% респондентов на просьбу оценить роль Ленина заявили, что память о нем сохранится, «но никто уже не пойдет по его пути», 23% говорят, что он «повел страну по пути прогресса», 21% считает, что «идеи Ленина были искажены его последователями», а 19% — что он вел людей «к светлому будущему». 15% граждан говорят, что он вел страну «по ложному пути и это стало причиной многих несчастий и бед», а 11% — что лидер революции сам ошибся насчет коммунизма. Есть и другие ответы. Так, 6% считают, что идеи Ленина «и в будущем веке будут освещать людям дорогу к лучшей жизни».

Вместе с тем, более половины россиян считают, что тело Владимира Ленина нужно захоронить: 32% предлагают сделать это у Кремлевской стены, а 26% - на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге. Около трети респондентов (31%) уверены, что тело Ленина нужно оставить в мавзолее. Каждый десятый (11%) затруднился с ответом.