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Московский листок

"Левада-центр": любовь россиян к Ленину достигла десятилетнего максимума

Опубликовано 19.04.2017 в разделе комментариев 2

"Левада-центр": любовь россиян к Ленину достигла десятилетнего максимума

Подавляющее большинство россиян (79%) выступают против сноса памятников Владимиру Ленину, иного мнения придерживаются 14% респондентов, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на апрельский соцопрос "Левада-центра".

Социологи отмечают, что доля позитивно оценивающих роль Ленина в истории растет с каждым годом. Так в 2006 году «целиком положительной» и «положительной» ее называли 11% и 29%, в 2016 году — 13% и 40%, а во время последнего опроса 15% и 41% соответственно. 17% говорят, что Ленин сыграл «скорее отрицательную» роль в истории страны, а 5% — что «резко отрицательную». 23% затрудняются ответить.

При этом, 26% респондентов на просьбу оценить роль Ленина заявили, что память о нем сохранится, «но никто уже не пойдет по его пути», 23% говорят, что он «повел страну по пути прогресса», 21% считает, что «идеи Ленина были искажены его последователями», а 19% — что он вел людей «к светлому будущему». 15% граждан говорят, что он вел страну «по ложному пути и это стало причиной многих несчастий и бед», а 11% — что лидер революции сам ошибся насчет коммунизма. Есть и другие ответы. Так, 6% считают, что идеи Ленина «и в будущем веке будут освещать людям дорогу к лучшей жизни».

Вместе с тем, более половины россиян считают, что тело Владимира Ленина нужно захоронить: 32% предлагают сделать это у Кремлевской стены, а 26% - на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге. Около трети респондентов (31%) уверены, что тело Ленина нужно оставить в мавзолее. Каждый десятый (11%) затруднился с ответом.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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Ленин-жил!!!Ленин-жив!!!Ленин-будет жить!!!
Лис написал 19.04.2017 10:36
Сказки богатых вурдалаков про "пьяных матросов" и "кровавый большевизм" уже больше не канают.Люди перестали жевать сопли и поверили в собственные силы.Хватит бояться и заниматься занижением собственной самооценки.Да здравствует Социалистическая революция!!!Да здравствует страна равных возможностей для всех и каждого!!!
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(без названия)
Я тоже за Андрееча написал 19.04.2017 10:33
Ленин был и есть Знамя трудового народа! Ленин уничтожил гниль буржуазную и почти всех классовых врангов! Ленин на отлично знал труды великого Маркса и претворял в жизнь его Идеи! Вот и теперь на основе марксизьма-ленинизьма тов. Зюганов делает дело Ленина бессмертным! Ленин был прав насчет пролетариата и отечества, а Зюганов укрепил Идеи Ленина, Идеи Коммунизма! Без Ленина и нас бы небыло, а без Зюганова и тов. Аграновского не будет и Российской Федерации - нашей великой и непобедимой страны!
Голосуйте за товарища Зюганова на выборах!
Если 100 лет назад наши прадеды стреляли из винтовок по буржуям и камиталистам, то сегодня самая жаркая борьба переместилась на выборные участки! Госдеповцы навальнята пытаются разодрать нашу РФ на куски, но мы не допустим победы пятой колонны и все сплотимся вокруг Верховного Главнокомандующего - нашего Великого Вождя Владимира Владимировича Путина и его Правой Руки - Медведева Дмитрия Анатольевича! А Левая рука Путина - есть Зюганов!
Зюганов это второй Ленин, а Ленин это наше Знамя!
Вперед к Победе Коммунизма! Ура товарищи!!!
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