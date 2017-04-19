Новосибирский губернатор из-за протестов отменил 15% подорожание услуг ЖКХ

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий отменил решение о 15-процентном росте тарифов на коммунальные услуги. Об этом глава региона заявил на пресс-конференции в среду, 19 апреля. "Я подписал сегодня постановление о внесении изменений (...). Плата (рост тарифов) устанавливается с 1 июля в объеме 4%", - цитирует Интерфакс Городецкого. По его словам, с начала года в коммунальной сфере на федеральном уровне произошел ряд изменений, который повлияет на повышение оплаты коммунальных услуг для жителей.

"Понимая ситуацию, я, поверьте, слышу мнение не только на митинге. Слышу мнение и в других обстоятельствах. Встречался с профсоюзами, общественной палатой, Народным фронтом, общественниками и многими другими, когда люди высказывались", - сказал губернатор.

Напомним, ранее горсовет Новосибирска согласился на предложение губернатора о повышении с 1 июля 2017 года тарифов ЖКХ на 15%. Тарифы на водоотведение и холодное водоснабжение предполагалось поднять на 20,1% и 20%, соответственно, на тепло и горячую воду — на 14,9% и 15,9%, электроснабжение – на 2,9%, газ – на 3,9%. При этом правительство РФ рекомендовало региону повысить тарифы лишь на 4%. Сам Городецкий называл это непопулярным решением, необходимое для ремонта сетей, износ которых составляет по оценкам властей 73%.

Новосибирцы возмутились такому решению областных властей. С января по апрель в городе прошло около семи митингов против повышения тарифов на ЖКУ. 23 апреля на набережной реки Обь в парке «Городское начало» должна пройти очередная акция протеста.