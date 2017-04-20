Отказался ехать в гетто? Выселение без компенсации!

"...Нет даже и домашнего очага, ничего такого, что привязывает, что пробуждает ваши симпатии, вашу любовь; ничего устойчивого, ничего постоянного; всё течёт, всё исчезает, не оставляя следов ни во-вне, ни в вас. В домах наших мы как будто определены на постой; в семьях мы имеем вид чужестранцев; в городах мы похожи на кочевников, пасущих стада в наших степях, ибо те более привязаны к своим пустыням, нежели мы к нашим городам". — П. Я. Чаадаев

Но главный архитектор Москвы считает иначе:

"...нет никаких признаков того, что москвичи недовольны строительством домов с большой жилой этажностью". "Нет базы для принятия решений в пользу отказа от увеличения плотности и повышении этажности. Надо сказать честно, что люди переселяются в такие дома", — сказал архитектор.

http://www.rbc.ru/politics/11/04/2017/58ecdf699a7947334671eb14

Десятки сообществ москвичей; в каждое из которых самозаписываются по тысяче человек в сутки; посты в защиту сложившейся инфраструктуры старых кварталов, которые набирают по сотне тысяч лайков в сутки; заявления других архитекторов об альтернативной программе реконструкции (а не сноса зданий); заявления адвокатов о нарушении права частной собственности; заявления депутатов о фактической отмене результатов приватизации; и даже политическая опасность уже идущего полным ходом превращения целых районов Москвы в национальные гетто - это теперь называется "нет никаких признаков".

"...планируется увеличить плотность улично-дорожной сети, но «хайвеев» не появится, утверждает чиновник. Будет отрегулировано движение по внутриквартальным проездам."

Короче, готовьтесь к светофорам при выходе из подъезда!

http://www.rbc.ru/politics/11/04/2017/58ecdf699a7947334671eb14

Из заявления МосСовета.

Или его уже пора называть РевКомитетом?

http://mossovet.tv/posts/7651

"Ограниченная группа лиц, действуя по сути конспиративно, с середины 90-х годов пыталась шаг за шагом скрыть сведения о недвижимости, построенной в советский период, и воспользовавшись искусственно созданным вакуумом в регистрационных документах, завладеть территорией города для тотальной и ничем не ограниченной массовой застройки."

http://newizv.ru/news/politics/17-03-2017/mossovet-snos-zhilya-v-moskve-razrushaet-institut-chastnoy-sobstvennosti

"Эти лица или их представители сегодня занимают ряд ключевых постов в Московской городской думе, в Москомархитектуре, в Главном архитектурном управлении, на некоторых постах мэрии, не смогли до конца выдержать свою почти конспиративную игру – от ощущения близкой победы сняли маски раньше, чем закончилась операция по захвату территории столицы и отъему недвижимости у миллионов собственников."

http://www.dolewka.ru/sites/default/files/upload/sudba-zemelnoy-reformi.pdf

Цифры:

Сегодня плотность населения в Москве сопоставима с Лондоном и составляет 4834,31 чел./км2. В Риме - более чем вдвое меньше (2229 человек), в Берлине - вообще 736 человек в центре и 123 человека - в пригородах, или как минимум в 6,5 раз меньше, чем в Москве. Поэтому за сто метров от центральной улицы Берлина можно спать с открытыми форточками (шума нет!), а по деревьям там скачут белки. По плотности городского населения Москва после "реновации" может приблизиться к Пекину (8 000 человек на кв км). Но это - в среднем. А ведь уже сегодня "дневное" население центра российской столицы за счет маятниковой миграции увеличивается в четыре раза! При этом власти Пекина всерьез думают о программе расселения столицы. Потому что терпеть этот угрюм-собянинский ад больше невозможно.

Если обратиться к сухой статистике, то можно увидеть, что плотность населения на один квадратный километр в прилегающих к Москве городах уже выше, чем в азиатских мегаполисах.

Так, в Одинцово этот показатель составляет 7215 человек (наравне с Сингапуром), в Красногорске – 5364, в Балашихе – около 3 тысяч. Однако уверенное лидерство в этом антирейтинге занял Реутов с плотностью более 10 тысяч человек на квадратный километр. Для сравнения, плотность населения крупнейшего китайского мегаполиса Шанхая – 3809 человек на квадратный километр. Разве что Гонконг выбивается вперед – более 7000 человек, однако до сверхуплотненного Реутова ему всё-таки далеко. Последний, кстати говоря, по плотности населения равен крупнейшему мегаполису США Нью-Йорку (10 650 человек).

В отличие от многих других крупных городов в нашей столице никогда не было районов-гетто, но безудержный девелопмент в Новой Москве и ближнем Подмосковье уже привел к их появлению.

Руководитель КБ «Стрелка» Михаил Алексеевский отмечает, что если ситуация с инфраструктурой не улучшится, то более обеспеченные люди уедут из этих районов, и останутся те, кто переехать из них не может или не хочет, а это уже прямой путь к полноценному гетто.

2010-тый год:

Несмотря на заявления чиновников, районы Москвы разделились по национальному признаку и уже сейчас можно с точностью определить, где арендуют и покупают квартиры грузины, азербайджанцы, китайцы и многочисленные представители других национальностей, рассказали Bigness.ru аналитики ГдеЭтотДом.РУ.

Специалисты ГдеЭтотДом.РУ определили районы Москвы, где количество жителей одной национальности уже превалирует, а через 7-10 лет здесь полностью оформятся национальные анклавы:

Армяне - Солнцево, Юго-Западная;

Грузины - Марьина Роща, Тимирязево, Арбатская;

Азербайджанцы - Гольяново, Черкизовская, Измайловская, Люблино, Братиславская;

Дагестанцы, карачаевцы, осетины - Царицыно, Кантемировская;

Китайцы, вьетнамцы - Очаково, Автозаводская, Семеновская, Измайловская, Люблино, Домодедовская, Савеловская, Текстильщики;

Киргизы, таджики - Белорусская, Перово, Авиамоторная, Новогиреево;

Корейцы - Алтуфьево, Биберево;

Африканцы - Беляево, Калужская, Коньково.

Что собираются делать власти, если через несколько лет 150 тысяч жителей одного такого анклава пойдут войной против 100 тысяч соседнего? Поводов доя национальной неприязни у них хватает. Вы что, хотите перенести конфликт о спорных территориях между некоторыми республиками прямо в Москву?

Борис Вишневский: Программа сноса пятиэтажек - это депортация

Программу сноса хрущевок (соответствующий закон для Москвы сейчас рассматривает Госдума) особо ретивые сенаторы и депутаты решили распространилось всю страну. Мол, надо перенимать опыт. Это - чудовищное по последствиям решение. По сути, это никакая не реновация (что значит улучшение), а депортация. Массовая депортация населения, живущего в хрущевках в давно обжитых и благоустроенных кварталах, земли которых надо зачистить под продажу инвесторам, планирующие возвести там высотное жилье. Людей при этом переселяют фактически в принудительном порядке, без права отказаться от предложенной им замены жилья, с переселением в случае отказа в судебном порядке и без права обжаловать решение о переселении в суд. Попирается Конституция, жилищный и гражданский кодекс, фактически аннулируется право собственности, превращаются в ничтожность градостроительные нормы. И все ради сверхприбыли инвесторов, которые, конечно же, будут прочно аффилированы с властью.

http://newizv.ru/comment/boris-vishnevskiy/12-04-2017/boris-vishnevskiy-programma-snosa-pyatietazhek-eto-deportatsiya-85695824-e525-4a4d-9112-95244bda159f

«Новые Известия» в материале «Мэру Москвы – лично: как можно переделать пятиэтажки» обещали разыскать автора идеи – архитектора Алексея Кротова. Разыскали. Он – генеральный директор «Архитектурной мастерской А.В. Кротова» и, кстати, живет в этом самом доме на Химкинском бульваре, куда заехал сразу после реконструкции.

Людмила Бутузова, "Новые Известия"

http://newizv.ru/interview/14-04-2017/arhitektor-krotov-o-renovatsii-moskvichi-rastvoryatsya-kak-sahar-v-chae

Алексей Кротов:

Что пошло не так? Не так пошло, когда чиновники присвоили себе монопольное право на Москву и стали делать все, что взбредет в голову: отменять законы, кодексы, СНИПы , сносить и строить, где и что хотят. И все это делается в интересах определенной группы лиц, для которой такие понятия как городская среда, архитектурные традиции, потребности людей в качественном и удобном жилье – пустой звук. Только деньги: побольше настроить и подороже продать.

У реконструкции другие задачи. Юрий Лужков, при всей его противоречивости, это понимал. Да просто потому, что любил Москву, чувствовал ее. Когда мы сделали свой дом, он был искренне рад, что найдено альтернативное сносу решение, в самом деле кричал «Эврика!». Тогда же, по горячим следам, было дано поручение проектным институтам – думать, искать решение. Обследовались пятиэтажки, чтобы иметь полное представление, какие из них физически устарели, а каким можно продлить жизнь за счет реконструкции. Прошли конкурсы на лучшие проекты, составлен каталог работ – хоть сейчас бери любую и воплощай в жизнь. Но желание градоначальника – это одно, а всемогущий стройкомплекс во главе с Ресиным и сложившимся строительным лобби – совсем другое. Сказать, что было противодействие архитекторам, продвигавшим идею реконструкции хрущевок, это ничего не сказать. Нас просто не пускали на порог. Ответ Ресина стал уже хрестоматийным: "Что? Реконструкция? – Пошли вон!" В итоге москвичи растворятся, как сахар в чае.