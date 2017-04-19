Закон о реновации - закон об экспроприации собственности и депортации москвичей беспредел москва собянин реновация Закон о реновации позиционируется как закон, позволяющий снести ветхое и аварийное жилье и переселить людей из него в новые, комфортабельные дома в новых, комфортных для жизни кварталах... Посмотрим же, что написано в законе на самом деле. № Вопрос цитата из закона реальность 1. Какие дома можно сносить? Органы государственной власти города Москвы: «определяют перечень серий и шифров проектов многоквартирных домов первого периода индустриального домостроения, которые подлежат сносу в соответствии с настоящим Законом; определяют перечни многоквартирных домов, которые попадают в границы подлежащей реновации территории, являются аналогичными по своим конструктивным характеристикам многоквартирным домам, относящимся к определенным в соответствии с абзацем девятым настоящей статьи сериям и шифрам проектов, и которые подлежат сносу в соответствии с настоящим Законом» (законопроект, стр. 3, абзацы 3, 4) Любые. В законе нет ни слова о хрущевка, о ветхости или аварийности. Понятие «первый период индустриального домостроения» никаким законом не определено. Под понятие «аналогичные по конструктивным характеристикам» можно подвести вообще все, что угодно. Правительство Москвы получает право определять списки домов, которые можно сносить, по своему усмотрению. Нет никаких ограничений по возрасту, этажности, состоянию дома. По решению Собянина может быть снесен ЛЮБОЙ дом. 2. Утвержденные градостроительные документы запрещают снос и новое строительство на месте моего дома (Генеральный план, правила землепользования и застройки, проект планировки) Я могу не беспокоиться, мой дом не снесут, меня не выселят? «Документация по планировке территории в целях реализации решений о реновации может быть утверждена как в отношении территории, в границах которой в соответствии с правилами землепользования и застройки города Москвы (далее - правила землепользования и застройки) предусматривается осуществление деятельности по ее комплексному и устойчивому развитию, так и в отношении территории, в границах которой в соответствии с правилами землепользования и застройки не предусматривается осуществление деятельности по ее комплексному и устойчивому развитию. В целях реализации решений о реновации подготовка документации по планировке территории осуществляется без учета ранее утвержденной документации по планировке территории и (или) установленных земельным законодательством Российской Федерации требований к образуемым и изменяемым земельным участкам применительно к земельным участкам, на которых расположены включенные в решение о реновации многоквартирные дома или подлежащие изъятию для государственных нужд объекты капитального строительства, не являющиеся объектами жилищного строительства.» (законопроект. стр. 7-8) Нет, не можете. Если правительство Москвы принимает решение о реновации вашего квартала, все законы и документы, запрещающие на его месте новое строительство, перестают действовать. В Москве фактически перестают действовать законы Российской Федерации. 3. Можно ли сносить дома без согласия собственников и жителей? Органы государственной власти города Москвы: «устанавливают порядок, случаи и формы выявления и учета мнения населения по вопросам реализации программы, в том числе в целях принятия решении о реновации»; (законопроект, стр. 4, абзац 2) Можно. Правительство Москвы по своему усмотрению решает, каким образом учитывать мнение жителей и учитывать ли его вообще. В частности, Собянин заявил, что мнение жителей будут выяснять по телефону (!) или через электронный сервис «Фиктивный гражданин». То есть можно нарисовать любой результат, проверить это невозможно. По решению Собянина может быть снесен любой дом, независимо от мнения собственников и жителей. 4. Что получат люди взамен своего жилья? Другое жилье, или можно выбрать денежную компенсацию? Для жителей Центрального, Зеленоградского, Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы "равнозначное жилое помещение предоставляется в границах административного округа города Москвы, в котором расположен соответствующий многоквартирный дом" (законопроект, стр 18) Для жителей остальных округов города Москвы: "жилое помещение должно быть расположено в районе города Москвы, в котором расположен соответствующий многоквартирный дом, включенный в решение о реновации, либо в районах города Москвы, прилегающих к указанному району и находящихся в том же административном округе города Москвы". (законопроект, стр. 18) Только другое жилье. Денежная компенсация не предусмотрена. 5. Куда переселят людей? Для жителей Центрального, Зеленоградского, Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы "равнозначное жилое помещение предоставляется в границах административного округа города Москвы, в котором расположен соответствующий многоквартирный дом" (законопроект, стр 18) Для жителей остальных округов города Москвы: "жилое помещение должно быть расположено в районе города Москвы, в котором расположен соответствующий многоквартирный дом, включенный в решение о реновации, либо в районах города Москвы, прилегающих к указанному району и находящихся в том же административном округе города Москвы". (законопроект, стр. 18) Закон разрешает переселять вас в соседние районы, жителей ЦАО, Зеленограда и Новой Москвы – в пределах округа. Никаких гарантий, что вы останетесь в своем районе, нет. Не говоря уже о переселении «на соседнюю улицу». 6. Какова площадь предоставляемого жилья? "Гражданам, освобождающим жилые помещения в многоквартирных домах, включенных в решение о реновации, в целях обеспечения их жилищных прав предоставляются равнозначные жилые помещения. При этом под равнозначным жилым помещением понимается благоустроенное жилое помещение, жилая и общая площадь которого не меньше соответственно жилой и общей площади освобождаемого жилого помещения и количество комнат в котором соответствует количеству комнат в освобождаемом жилом помещении." (законопроект, стр. 17-18) По закону вам обязаны предоставить жилье, в котором жилая и общая площадь такая же, как сейчас, а также столько же комнат. ВСЕ! Больше вам закон ничего не гарантирует. 7. Учитывается ли при переселении качество нынешнего дома, его расположение, размер двора, парковки, близость метро, детских садов, школ, поликлиник, парков? "Гражданам, освобождающим жилые помещения в многоквартирных домах, включенных в решение о реновации, в целях обеспечения их жилищных прав предоставляются равнозначные жилые помещения. При этом под равнозначным жилым помещением понимается благоустроенное жилое помещение, жилая и общая площадь которого не меньше соответственно жилой и общей площади освобождаемого жилого помещения и количество комнат в котором соответствует количеству комнат в освобождаемом жилом помещении." (законопроект, стр. 17-18) Нет. Вам предоставляется жилье, в котором общая и жилая площадь такие же, как сейчас, и столько же комнат. Больше закон вам ничего не гарантирует. 8. Что с жителями коммуналок? Их расселят в отдельные квартиры? "Гражданам, освобождающим жилые помещения в многоквартирных домах, включенных в решение о реновации, в целях обеспечения их жилищных прав предоставляются равнозначные жилые помещения. При этом под равнозначным жилым помещением понимается благоустроенное жилое помещение, жилая и общая площадь которого не меньше соответственно жилой и общей площади освобождаемого жилого помещения и количество комнат в котором соответствует количеству комнат в освобождаемом жилом помещении." (законопроект, стр. 17-18) Нет Жителям коммуналок закон обязавает предоставить только ту площадь, которая у них есть. Переезд в отдельную квартиру закон не предполагает. 9. Что насчет очередников? Им улучшат жилищные условия? «Собственнику жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, включенном в решение о реновации, членам его семьи, или гражданину, с которым заключен договор социального найма жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, включенном в решение о реновации, членам его семьи, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (в том числе гражданам, принятым на учет до 1 марта 2005 года в целях последующего предоставления им жилых помещений по договорам социального найма), улучшаются жилищные условия путем предоставления жилого помещения по норме предоставления на одного человека, установленной нормативным правовым актом города Москвы, вне очереди в порядке и при соблюдении условий, установленных нормативным правовым актом г.Москвы. В случае отказа указанных в части девятой настоящей статьи граждан от улучшения жилищных условий, а также при несоблюдении условий, установленных нормативным правовым актом города Москвы, им предоставляется равнозначное жилое помещение в соответствии с настоящим Законом.» (законопроект. стр. 22-23) Если очередник подходит под условия, установленные некими законами г.Москвы, ему предоставят жилье по нормам, установленным правительством Москвы. Сейчас это – 18 метров на человека, но в пределах всего города, в том числе в Новой Москве. При этом законы города Москвы относительно условий и площади могут измениться. Если очередник отказывается от такого жилье, он получает жилье метр в метр, как все остальные. Сейчас очередник должен соблюсти некие условия (какие – непонятно), и тогда он может получить 18 метров на человека в пределах г. Москвы, т.е. на практике - в Новой Москве. Условия и метраж могут в любой момент измениться. Если очередник отказывается ехать в Новую Москву, его переселяют «метр в метр». Собственники квартир в переселяемых домах перестают платить за капитальный ремонт? Им вернут деньги, которые они уже заплатили за капитальный ремонт? «Собственники жилых помещений, расположенных в многоквартирном доме, подлежащем сносу в соответствии с настоящим Законом, освобождаются от уплаты взносов на капитальный ремонт со дня исключения соответствующего многоквартирного дома из региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. При этом ранее внесенные указанными собственниками жилых помещений взносы на капитальный ремонт используются на цели реализации программы.» (законопроект, стр. 23, абзац 3) Нет. Вы перестаете платить за капитальный ремонт ТОЛЬКО после того, как ваш дом будет исключен из программы капитального ремонта. В законопроекте нет ни слова о том, когда и по какой процедуре дом исключается из программы капитального ремонта. То есть взносы за капитальный ремонт с вас могут брать до момента сноса дома. Те деньги, которые собственники уже заплатили за капитальный ремонт, не возвращаются. Сколько предложат вариантов переселения? В течение какого срока можно будет выбирать вариант для переселения? Если меня не устроит ни один вариант, я смогу обратиться в суд (или ждать, пока в суд обратится Правительство Москвы), и до вынесения решения я буду жить в своем доме? . «В целях освобождения жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, включенном в решение о реновации, уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы или фонд направляет собственнику такого жилого помещения письменное предложение о предоставлении равнозначного жилого помещения, подписанное уполномоченным должностным лицом уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы или фонда, с приложением проекта договора о переходе права собственности на жилое помещение. В случае, если договор о переходе права собственности на жилое помещение, расположенное в многоквартирном доме, включенном в решение о реновации, не заключен в установленном порядке по истечении шестидесяти дней со дня направления собственнику жилого помещения предложения о предоставлении равнозначного жилого помещения, выселение, освобождение указанного жилого помещения, прекращение. права собственности на указанное жилое помещение и регистрация права собственности на равнозначное жилое помещение осуществляются в судебном порядке. В целях освобождения жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, включенном в решение о реновации, и в отношении которого заключен договор социального найма жилого помещения, лицу, с которым заключен такой договор социального найма, предоставляется равнозначное жилое помещение по договору социального найма или в собственность бесплатно в случаях и порядке, установленных нормативным правовым актом города Москвы. Уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы или фонд направляет нанимателю такого жилого помещения письменное предложение о предоставлении равнозначного жилого помещения, подписанное уполномоченным должностным лицом уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы либо фонда, с приложением проекта соответствующего договора. В случае, если указанный в настоящей части договор не заключен в установленном порядке по истечении шестидесяти дней со дня направления нанимателю жилого помещения предложения о предоставлении равнозначного жилого помещения, выселение лица, с которым заключен договор социальное найма жилого помещения, свобождение им жилого помещения осуществляется в судебном порядке В случае удовлетворения судом требования уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы или фонда о понуждении к заключению договора о переходе права собственности на жилое помещение, об освобождении жилого помещения, о прекращении права собственности на жилое помещение и регистрации права собственности на равнозначное жилое помещение или требования о выселении лица, с которым заключен договор социального найма жилого помещения, об освобождении им указанного жилого помещения, решение суда об удовлетворении указанных требований подлежит немедленному исполнению и может быть оспорено только в части равнозначности предоставляемого жилого помещения. Оспаривание в суде актов высшего исполнительного органа государственной власти города Москвы, на основании которых уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы или фонд обращается в суд с требованиями о понуждении к заключению договора о переходе права собственности на жилое помещение, об освобождении указанного жилого помещения его собственником, о прекращении права собственности на жилое помещение и регистрации права собственности на равнозначное жилое помещение или о выселении лица, с которым заключен договор социального найма жилого помещениям / об освобождении им указанного жилого помещения, не является препятствием для рассмотрения указанных требований в судебном порядке и принятия судом решения о понуждении к заключению договора о переходе права собственности на жилое помещение, об освобождении указанного жилого помещения его собственником, о прекращении права собственности на жилое помещение и регистрации права собственности на равнозначное жилое помещение или о выселении лица, с которым заключен договор социального найма жилого помещения, об освобождении им указанного жилого помещения, а также для заключения договоров о переходе права собственности на жилое помещение, договоров, указанных в части пятой настоящей статьи.» (законороект, стр. 19-22) Для переселения предложат только один вариант. Вам направлят предложение о переселении, и с этого момента начинается отсчет 60 дней, в течение которых вы должны переехать. Вы можете не получили письмо с уведомлением о переселении, вы можете быть на даче, в отъезде, в командировке. Вы можете вообще не знать о том, что вас хотят переселить. Закон НЕ ТРЕБУЕТ никакого подтверждения того, что вы получили уведомление о переселении. Если в течение 60 дней после того, как вам отправили уведомление о переселении, вы вы не переехали добровольно, вас выселят по суду. Суд выносит решение о вашем принудительном выселении, решение исполняется немедленно – то есть сразу после вынесения решения вас выселяют принудительно судебные приставы. Решение о выселении оспорить нельзя. Можно оспорить только размер и местонахождение помещения, куда вас переселяют. Если в суде оспаривается сам факт сноса вашего дома, это не является препятствием для вашего принудительного переселения. Каково будет качество нового жилья? "если для подготовки документации по планировке территории, проектной документации требуется отступление от требований, установленных техническими регламентами, сводами правил, в том числе от санитарно-эпидемиологических требований, требований пожарной и иной безопасности, по решению уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы допускается выдача специальных технических условий" (законопроект, стр. 12, абзац 3) Законопроект разрешает НЕ СОБЛЮДАТЬ строительные, санитарно-эпидемиологические, пожарные, экологические и другие нормы. Закон разрешает строить дома любой высоты впритык друг к другу, с «картонными» стенами, лифтами, не соответствующими требованиям безопасности, и т.д. Каково качество кварталов, где расположено новое жилье? "если для подготовки документации по планировке территории, проектной документации требуется отступление от требований, установленных техническими регламентами, сводами правил, в том числе от санитарно-эпидемиологических требований, требований пожарной и иной безопасности, по решению уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы допускается выдача специальных технических условий" (законопроект, стр. 12, абзац 3) «В целях реализации решений о реновации подготовка документации по планировке территории осуществляется без учета ранее утвержденной документации по планировке территории и (или) установленных земельным законодательством Российской Федерации требований к образуемым и изменяемым земельным участкам применительно к земельным участкам, на которых расположены включенные в решение о реновации многоквартирные дома или подлежащие изъятию для государственных нужд объекты капитального строительства, не являющиеся объектами жилищного строительства.» (законопроект. стр. 7-8) Законопроект разрешает НЕ СОБЛЮДАТЬ строительные нормы, в том числе нормативы по: - плотности и высотности застройки, - количеству и расположению школ, детских садов, поликлиник, больниц, - парковкам, - размерам земельных участков, - площади озеленения дворов, - размерам озелененных территорий общего пользования (парков, скверов). Положение о том, что земельные участки для жилых домов могут формироваться с нарушением требований земельного законодательства, в законопроекте прописано отдельным пунктом. Законопроект разрешает строить высотные дома впритык друг к другу, без парковок, без школ, детских садов, поликлиник, больниц, с крошечными дворами, без озеленения дворов, без парков. Собственники жилья получат жилье в новом доме в собственность? Органы государственной власти города Москвы: «утверждают примерную форму договора, заключаемого между собственником жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, включенном в решение о реновации, и уполномоченным органом исполнительной власти города Москвы (фондом содействия реновации жилищного фонда в городе Москве), предусматривающего обязательство уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы (фонда содействия реновации жилищного фонда в городе Москве) в обмен на указанное жилое помещение передать такому лицу в собственность равнозначное жилое помещение (далее - договор о переходе права собственности на жилое помещение), а также устанавливают особенности заключения такого договора» (законопроект, стр. 5-6) Нет. Закон устанавливает, что вы передаете свое жилье в собственность некоего фонда, а взамен получаете от фонда не другое жилье в собственность, а всего лишь обещание передать вам другое жилье в собственность когда-нибудь в будущем. Порядок, и, самое главное, срок, в течение которого новое жилье должно быть оформлено в вашу собственность, в законе не установлены. Согласно Жилищному кодексу (ч. 6 ст. 36), в случае сноса дома собственники помещений в нем сохраняют право на земельный участок. Я собственник квартиры. Я сохраню право собственности на земельный участок моего дома? Органы государственной власти города Москвы: «утверждают примерную форму договора, заключаемого между собственником жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, включенном в решение о реновации, и уполномоченным органом исполнительной власти города Москвы (фондом содействия реновации жилищного фонда в городе Москве), предусматривающего обязательство уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы (фонда содействия реновации жилищного фонда в городе Москве) в обмен на указанное жилое помещение передать такому лицу в собственность равнозначное жилое помещение (далее - договор о переходе права собственности на жилое помещение), а также устанавливают особенности заключения такого договора» (законопроект, стр. 5-6) Нет. Закон обязывает вас передать вашу квартиру в собственность некоего фонда, а вместе с ней вы передаете и вашу долю общедолевого имущества, в том числе на земельный участок. Мне не нужна квартира там, куда меня переселят. Я могу ее продать? Органы государственной власти города Москвы: «утверждают примерную форму договора, заключаемого между собственником жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, включенном в решение о реновации, и уполномоченным органом исполнительной власти города Москвы (фондом содействия реновации жилищного фонда в городе Москве), предусматривающего обязательство уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы (фонда содействия реновации жилищного фонда в городе Москве) в обмен на указанное жилое помещение передать такому лицу в собственность равнозначное жилое помещение (далее - договор о переходе права собственности на жилое помещение), а также устанавливают особенности заключения такого договора» (законопроект, стр. 5-6) Закон обязывает вас передать свою нынешнюю квартиру некоему фонду в обмен на обещание оформить на вас новую квартиру в собственность когда-нибудь в будущем. Срок оформления не установлен. Он может тянуться годами. Пока новая квартира не оформлена в вашу собственность, ни продать, ни сдать, ни подарить, ни обменять, ни завещать ее вы не сможете. Новая квартира будет дороже или дешевле старой? "В целях освобождения жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, включенном в решение о реновации, уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы или фонд направляет собственнику такого жилого помещения письменное предложение о предоставлении равнозначного жилого помещения, подписанное уполномоченным должностным лицом уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы или фонда, с приложением проекта договора о переходе права собственности на жилое помещение" (законопроект, стр. 14) «При этом под равнозначным жилым помещением понимается благоустроенное жилое помещение, жилая и общая площадь которого не меньше соответственно жилой и общей площади освобождаемого жилого помещения и количество комнат в котором соответствует количеству комнат в освобождаемом жилом помещении." (законопроект, стр. 19, абзац 2) Существенно дешевле. Новое жилье будет не меньше старого по площади. И только. При этом оно, скорее всего, будет находиться в доме отвратительного качества, построенном без соблюдения строительных, санитарных, противопожарных норм. Далеко от метро, без социальной инфраструктуры, без парковок, без озеленения. Дом может (и наверняка будет) находиться намного дальше от центра. Новое жилья может быть существенно дешевле нынешнего (в отдельных случаях – в несколько раз). Важный момент: при продаже жилья в течение 5 лет после оформления права собственности нужно будет заплатить налог 13%. Дома, куда переселят людей, будут построены законно? Можно будет жить в них спокойно, не выселения? Для реализации решений о реновации допускается без образования земельного участка на основании утвержденных правил землепользования и застройки, проекта планировки территории выдача градостроительного плана земельного участка, подлежащего образованию в целях реализации проекта планировки территории, выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации для строительства, реконструкции объекта капитального строительства, проведение государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства, строительство, реконструкция объекта капитального строительства.» (законопроект, стр. 8-9) Нет. В Российской Федерации строительство является юридически законным только в том случае, если оно ведется на выделенном для этого строительства земельном участке. Если земельный участок для строительства не выделен, это самовольное строительство. Построенное таким образом здание может быть признано самовольной постройкой в любое время и снесено без компенсации – причем за счет собственников. Срок, в течение которого можно признать здание самовольной постройкой, не ограничен. Так сносили палатки. Они стояли по 10-20 лет, а потом их признавали самовольными постройками и сносили. Причем даже без суда. Законопроект «о реновации» разрешает выдавать разрешение на строительство и строить дома без образования земельного участка. Любой дом, построенный без образования земельного участка для данного строительства, – это самовольная постройка. Въезжая в такой дом, вы рискуете через год, 5, 10 или 20 лет получить решение о том, что ваш дом построен незаконно и должен быть снесен за ваш счет. Без компенсации и переселения. Любой дом, построенный в рамках программы реновации, может в любой момент быть признан незаконной постройкой, его жители окажутся на улице. Что насчет собственников нежилых помещений? Какую компенсацию получат они? «Собственнику нежилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, включенном в решение о реновации, уполномоченным органом исполнительной власти города Москвы или фондом предлагается заключить договор, определяющий переход права собственности на нежилое помещение, в отношении одного из равнозначных нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы Москвы или фонда. Равнозначным нежилым помещением признается нежилое помещение, расположенное на территории города Москвы, площадь которого не меньше площади освобождаемого нежилого помещения.» (законопроект, стр. 23-24) Собственник нежилого помещения получит другое нежилое помещения в пределах города Москвы – не меньшей площади, чем у него была. Больше закон ему ничего не гарантирует. То есть вместо магазина на первом этаже дома, который смотрит прямо на выход из метро, его собственник может получить сарай в заброшенной деревне в Новой Москве. Что будет на месте снесенных в рамках «реновации» домов? Будут ли новые дома в зонах реновации построены законно? Можно ли будет спокойно покупать в них квартиры? "если для подготовки документации по планировке территории, проектной документации требуется отступление от требований, установленных техническими регламентами, сводами правил, в том числе от санитарно-эпидемиологических требований, требований пожарной и иной безопасности, по решению уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы допускается выдача специальных технических условий" (законопроект, стр. 12, абзац 3) «В целях реализации решений о реновации подготовка документации по планировке территории осуществляется без учета ранее утвержденной документации по планировке территории и (или) установленных земельным законодательством Российской Федерации требований к образуемым и изменяемым земельным участкам применительно к земельным участкам, на которых расположены включенные в решение о реновации многоквартирные дома или подлежащие изъятию для государственных нужд объекты капитального строительства, не являющиеся объектами жилищного строительства. В случае, если подготовленной в целях реализации решения о реновации документацией по планировке территории предусматривается размещение объектов капитального строительства, виды разрешенного использования которых и (или) параметры которых не соответствуют видам разрешенного использования объектов капитального строительства и (или) предельным параметрам строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и застройки, и (или) если виды разрешенного использования земельных участков, на которых планируется размещение указанных объектов, не соответствуют видам разрешенного использования земельных участков, установленным правилами землепользования и застройки, одновременно с подготовкой документации по планировке территории осуществляется подготовка изменений в правила землепользования и застройки. В этом случае принятие решения о внесении изменений в правила землепользования и застройки не требуется. При этом указанные изменения в правила землепользования и застройки утверждаются одновременно с утверждением документации по проекту планировки.» (законопроект. стр. 7-8) Для реализации решений о реновации допускается без образования земельного участка на основании утвержденных правил землепользования и застройки, проекта планировки территории выдача градостроительного плана земельного участка, подлежащего образованию в целях реализации проекта планировки территории, выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной документации для строительства, реконструкции объекта капитального строительства, проведение государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства, строительство, реконструкция объекта капитального строительства.» (законопроект, стр. 8-9) Законопроект разрешает вести строительство без выделения для этого строительства земельных участков. Положение о том, что земельные участки для жилых домов могут формироваться с нарушением требований земельного законодательства, в законопроекте прописано отдельным пунктом. Из-за того, что строительство будет вестись без выделения земельных участков, все строящиеся в зонах реновации дома могут быть в любой момент признаны самовольными постройками и снесены за счет собственников, люди окажутся на улице без жилья и без компенсации. Законопроект разрешает НЕ СОБЛЮДАТЬ требования генерального плана, правил землепользования и застройки, проектов планировки – в том числе ограничения по высоте и плотности застройки. Законопроект разрешает НЕ СОБЛЮДАТЬ при строительстве санитарные, противопожарные, экологические и другие нормы. Законопроект разрешает НЕ СОБЛЮДАТЬ строительные нормы, в том числе нормативы по: - плотности и высотности застройки, - количеству и расположению школ, детских садов, поликлиник, больниц, - парковкам, - размерам земельных участков, - площади озеленения дворов, - размерам озелененных территорий общего пользования (парков, скверов). В результате на месте прекрасно спланированных, малоэтажных, уютных зеленых кварталов появятся высотные бетонные гетто. Население Москвы увеличится на несколько миллионов человек. Это инфраструктурный, транспортный, экологический коллапс. Это уничтожение Москвы.



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