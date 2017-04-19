В США прокуроры потребовали 30 лет тюрьмы для сына депутата Селезнева

Прокуроры в США потребовали 30 лет заключения для обвиняемого в кибермошенничестве сына депутата Государственной думы РФ от фракции ЛДПР Романа Селезнева, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда. "Сторона властей считает, что приговор в 30 лет достаточен, но не превышает необходимого", - говорится в меморандуме обвинения. При этом прокуроры отмечают, что тяжесть вменяемых Селезневу преступлений предусматривает пожизненное заключение. Они называют дело Селезнева беспрецедентным по доказанному ущербу и описывают обвиняемого как выдающегося хакера, который заработал десятки миллионов долларов на противоправной деятельности.

Обвинение также отметило, что до процесса Селезнев отказывался сотрудничать со следствием и призвало не принимать во внимание признательные показания подсудимого, данные уже после приговора.

С учетом возможного сокращения срока за примерное поведение Селезнев, которому 32 года, может выйти из тюрьмы, когда ему будет за 50.

Отмечается, что Селезнев написал суду письмо с признательными показаниями на 11 страницах. В нем он попросил прощения за свои действия.

"Я принимаю полную ответственность за все. Я боюсь наказания… Я, Роман Селезнев, хочу сказать: я неправ и извиняюсь. Надеюсь, что я однажды выйду из тюрьмы. Я буду очень много работать, чтобы заплатить мой долг жертвам и обществу", - написал сын депутата.

Суд в Сиэтле вынесет приговор по делу Селезнева 21 апреля.

Селезнев был задержан в июле 2014 года на Мальдивах, где отдыхал, и экстрадирован в США. В августе 2016 года присяжные признали россиянина виновным по 38 пунктам обвинения из 40, оправдав его по двум оставшимся пунктам. Селезнев обвинялся по 40 преступным эпизодам по пяти статьям: кибермошенничество, умышленное причинение ущерба защищенному компьютеру, получение информации с защищенного компьютера, хранение более чем 15 неразрешенных приспособлений для доступа к защищенным компьютерным сетям и хищение персональной информации при отягчающих обстоятельствах.