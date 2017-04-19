Выборы мэра Омска признали несостоявшимися из-за отсутствия кандидатов

Омский городской совет признал выборы мэра Омска несостоявшимися из-за отсутствия кандидатов. Как передает «Интерфакс», два претендента на пост мэра - предприниматель и общественник Андрей Ерошевич, и министр труда и соцразвития Омской области Владимир Куприянов накануне голосования сняли свои кандидатуры. Изначально в списке кандидатов на пост мэра было 23 претендента, однако комиссия отказала в регистрации шести кандидатам из-за отсутствия необходимых документов.

«Конкурсная комиссия в течение 20 дней с момента вступления в силу нашего решения должна определиться с новым конкурсом», - сообщила спикер городской думы Галина Горст.

По ее словам, будет увеличен срок сбора документов от кандидатов. Из 23 кандидатов, заявивших об участии в конкурсе на должность мэра, только 17 успели подать документы вовремя. Состав специальной комиссии, которая проводит первые два этапа регистрации кандидатов и собеседования с ними, останется прежним. Депутаты надеются выбрать мэра до завершения сессии пятого созыва. Отмечается, что полномочия действующего мэра Вячеслава Двораковского заканчиваются 11 июля 2017 года. Выборы 2017 года станут первыми, когда главу городской администрации будут выбирать депутаты горсовета.