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Московский листок

В Сирию отправили второй батальон чеченских военных

Опубликовано 19.04.2017 в разделе комментариев 0

В Сирию отправили второй батальон чеченских военных

В Сирию отправился второй батальон военных полицейских из Чечни, сообщает «Росбалт» со ссылкой на собственные источники. По их словам, в Сирии батальон военной полиции будет выполнять функции по охране аэродрома, патрулированию, сопровождению гуманитарных грузов и т.д. «Никто из них в боевых действиях участия принимать не будет», - уточнил собеседник агентства. Оба батальона были созданы на базе расформированных батальонов «Восток» и «Запад». Предполагается, что командировка продлится около пяти месяцев.

Издание отмечает, что первая командировка с военными полицейскими из Чечни прошла не совсем благополучно. Сразу по прибытии в страну возникло несколько неприятных инцидентов, по итогам которых 14 бойцов были отправлены обратно в Чечню и уволены из вооруженных сил. Связаны инциденты были с применением насилия в отношении офицеров. «В дальнейшем подобных происшествий больше не было, в целом действительно очень достойные бойцы, в числе которых оказалось небольшое количество негодяев», — отметили источники агентства.

Торжественные мероприятия по случаю возвращения роты военной полиции из Сирии в Чечню состоялись в конце марта в Ханкале на плацу 42-й мотострелковой дивизии. Помимо командования дивизии, военнослужащих встречал лично глава Чечни Рамзан Кадыров. Бойцам вручили медали Минобороны «За заслуги в обеспечении законности и правопорядка». Такую награду получил и сам Кадыров: с медалью на мундире он выступил перед военнослужащими.

 



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