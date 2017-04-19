Медведев пообещал серьезную борьбу на президентских выборах, но не сказал кто с кем будет бороться

Борьба на предстоящих в 2018 году президентских выборах будет серьёзной, но власть не будет отвлекаться на "спекуляции" и "пустые конфликты, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев выступая в Госдуме с отчетом о деятельности правительства за 2016 год.

"Борьба, как в любой президентской гонке, будет серьезной. Но мы никогда не превращали политическую борьбу в войну, и делать этого не будем", - цитирует главу правительства Интерфакс.

"Мы с вами прекрасно понимаем, что сейчас у нас трудностей хватает. И если мы будем тратить силы еще и на популизм, на спекуляции, на пустые конфликты - от этого выиграют только те, кого вряд ли заботить, как будет жить Россия", - подчеркнул Медведев.

"Конечно, это не значит, что у нас не может быть разногласий, и наши с вами споры касаются лишь методов достижения главной цели. А цель у нас общая - развивать страну, чтобы обеспечить людям благополучную жизнь", - отметил премьер-министр.

Отметим, что накануне отчета премьер-министра РФ в Государственной Думе в ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России» заявили, что не будут задавать Дмитрию Медведеву вопросы о расследовании Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Источник агентства РБК, близкий к руководству «Справедливой России», сообщил, что во фракции «не хотят привлекать излишнее внимание к Навальному». По его мнению, есть достаточно много острых тем, которые можно затронуть в общении с премьером и без этого.

По словам вице-спикера Госдумы от ЛДПР Игоря Лебедева, премьер будет отчитываться о деятельности правительства, поэтому вопросы о его недвижимости неуместны.

В КПРФ также не намерены спрашивать Медведева об упомянутых в расследовании яхтах, дворцах и виноградниках. Вопросы КПРФ будут касаться исключительно социальных и экономических тем.