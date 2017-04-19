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Московский листок

Медведев пообещал серьезную борьбу на президентских выборах, но не сказал кто с кем будет бороться

Опубликовано 19.04.2017 в разделе комментариев 7

Медведев пообещал серьезную борьбу на президентских выборах, но не сказал кто с кем будет бороться

Борьба на предстоящих в 2018 году президентских выборах будет серьёзной, но власть не будет отвлекаться на "спекуляции" и "пустые конфликты, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев выступая в Госдуме с отчетом о деятельности правительства за 2016 год.

"Борьба, как в любой президентской гонке, будет серьезной. Но мы никогда не превращали политическую борьбу в войну, и делать этого не будем", - цитирует главу правительства Интерфакс.

"Мы с вами прекрасно понимаем, что сейчас у нас трудностей хватает. И если мы будем тратить силы еще и на популизм, на спекуляции, на пустые конфликты - от этого выиграют только те, кого вряд ли заботить, как будет жить Россия", - подчеркнул Медведев.

"Конечно, это не значит, что у нас не может быть разногласий, и наши с вами споры касаются лишь методов достижения главной цели. А цель у нас общая - развивать страну, чтобы обеспечить людям благополучную жизнь", - отметил премьер-министр.

Отметим, что накануне отчета премьер-министра РФ в Государственной Думе в ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России» заявили, что не будут задавать Дмитрию Медведеву вопросы о расследовании Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Источник агентства РБК, близкий к руководству «Справедливой России», сообщил, что во фракции «не хотят привлекать излишнее внимание к Навальному». По его мнению, есть достаточно много острых тем, которые можно затронуть в общении с премьером и без этого.

По словам вице-спикера Госдумы от ЛДПР Игоря Лебедева, премьер будет отчитываться о деятельности правительства, поэтому вопросы о его недвижимости неуместны.

В КПРФ также не намерены спрашивать Медведева об упомянутых в расследовании яхтах, дворцах и виноградниках. Вопросы КПРФ будут касаться исключительно социальных и экономических тем.

 



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Всего комментариев к статье: 7
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Н.П. написал 19.04.2017 14:22
все они незаконно обогощались и теперь боятся приходу к власти честных людей вот и кучкуются с..и
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(без названия)
йй-22-йй написал 19.04.2017 14:03
"Медведев пообещал серьезную борьбу на президентских выборах, но не сказал..." - ах, какая интрига! Две путлеровские подстилки - Жирик и Зю - пребывают в замешательстве, не зная, разрешат им путлеры на этот раз "бороться" или назначат для "борьбы" в лохотроне других клоунов... какая интрига!
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Полина написал 19.04.2017 13:55
если вы понимаете , как сейчас трудно Народу , ТО какого хрена берете себе СТОЛЬКО материальных благ! У порядочного человека пошли бы " спазмы и рвота" , а это и есть процесс разумного САМООГРАНИЧЕНИЯ , но у мелких людей ЭТО не работает.
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Тирпитц написал 19.04.2017 13:11
Лицемерный скунс. Если этот обмылок снова пойдет местоблюстителем то Навальный его сметет как мусор.
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(без названия)
3авидоновв Никодим написал 19.04.2017 13:08
ботоксная крыса будет бороться с Кабаевой в позе валета. А Мендель будет держать свечку и приговаривать - "все смешали по принципу компота".
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Лис написал 19.04.2017 13:02
Анти-народная власть жуликов и воров может бороться исключительно с народом.Взрывы в Питере-это не троллинг "оппозиционеров" а самая настоящая Гражданская война.
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димон походу прикалывается
Троцкий написал 19.04.2017 12:57
и тролит официальных оппозиционеров
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