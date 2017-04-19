Россиянам могут законодательно запретить обходить блокировки запрещенных сайтов

Роскомнадзор подготовил пакет поправок в закон об информации и Кодекс об административных правонарушениях, вводящий запрет на использование в РФ сервисов, позволяющих обходить блокировку сайтов с запрещенным контентом, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники в интернет-компаниях.
По словам собеседников издания, технически текст законопроекта разрабатывали юристы Медиа-коммуникационного союза (МКС). МКС интересует антипиратский аспект этой инициативы: союз хочет, чтобы пользователи не могли заходить на пиратские сайты с помощью анонимайзеров. Представители МКС и Роскомнадзора не смогли это прокомментировать.
В пояснительной записке к документу отмечается, что основная цель законопроекта - пресечь распространение информации, запрещенной в России. Авторы инициативы отмечают, что сложившаяся практика выявила недостаточную эффективность блокировок: полностью достичь целей не удается. Этому мешают, во-первых, поисковые системы, выдающие ссылки на запрещенные ресурсы, а также технологии, позволяющие получить доступ к заблокированным ресурсам (анонимайзеры, виртуальные частные сети и тд).
Авторы законопроекта указывают, что сами по себе технологии направления трафика через зарубежные и анонимные прокси-серверы и VPN-сервисы не являются незаконными: существует широкий спектр для их законного применения. Но эти же технологии используются и для "обхода блокировок", сетуют они. Чтобы этого не было, законопроект предлагает полностью запретить использовать в России сети, информационные системы и программы для получения доступа к запрещенным сайтам, следует из законопроекта.
Кроме того, законопроект обязывает поисковики прекращать выдачу ссылок на сайты, заблокированные в России за распространение незаконной информации. Если поисковик откажется это сделать, то его будет ждать штраф до 700 тысяч рублей.
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йй-33-йй написал 19.04.2017 14:09
Слава Богу написал 19.04.2017 14:03
Э то что?! написал 19.04.2017 13:59
Чтоб не придумывать запреты идиоты должны организовать жизнь так, чтобы она была интересна, насыщена нормальной, нужной всем полезной работой,после которой устаешь, приходя домой. Если же расплодили мерчендайзеров, йуристов, главбухов, считающих бабки при ничегонеделающих "фырмах" и защищающих их "ынтересы", а не общенародные какие-то дела,- и прочих манагеров,-что вам,**ядям, еще надо?:)
Тьфу, дебилы...
Тень написал 19.04.2017 13:49
СтарЧе написал 19.04.2017 13:42