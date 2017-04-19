Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Россиянам могут законодательно запретить обходить блокировки запрещенных сайтов

Опубликовано 19.04.2017 в разделе комментариев 5

Россиянам могут законодательно запретить обходить блокировки запрещенных сайтов

Роскомнадзор подготовил пакет поправок в закон об информации и Кодекс об административных правонарушениях, вводящий запрет на использование в РФ сервисов, позволяющих обходить блокировку сайтов с запрещенным контентом, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники в интернет-компаниях.

По словам собеседников издания, технически текст законопроекта разрабатывали юристы Медиа-коммуникационного союза (МКС). МКС интересует антипиратский аспект этой инициативы: союз хочет, чтобы пользователи не могли заходить на пиратские сайты с помощью анонимайзеров. Представители МКС и Роскомнадзора не смогли это прокомментировать.

В пояснительной записке к документу отмечается, что основная цель законопроекта - пресечь распространение информации, запрещенной в России. Авторы инициативы отмечают, что сложившаяся практика выявила недостаточную эффективность блокировок: полностью достичь целей не удается. Этому мешают, во-первых, поисковые системы, выдающие ссылки на запрещенные ресурсы, а также технологии, позволяющие получить доступ к заблокированным ресурсам (анонимайзеры, виртуальные частные сети и тд).

Авторы законопроекта указывают, что сами по себе технологии направления трафика через зарубежные и анонимные прокси-серверы и VPN-сервисы не являются незаконными: существует широкий спектр для их законного применения. Но эти же технологии используются и для "обхода блокировок", сетуют они. Чтобы этого не было, законопроект предлагает полностью запретить использовать в России сети, информационные системы и программы для получения доступа к запрещенным сайтам, следует из законопроекта.

Кроме того, законопроект обязывает поисковики прекращать выдачу ссылок на сайты, заблокированные в России за распространение незаконной информации. Если поисковик откажется это сделать, то его будет ждать штраф до 700 тысяч рублей.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 5
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
йй-33-йй написал 19.04.2017 14:09
"Россиянам могут законодательно запретить обходить блокировки запрещенных сайтов" - полумера! На фига пктлерстанцам вообще интернет, если есть кисель-тв? Запретить в Путлерстане вообще интернет! Есть кисель-тв, есть гундяевские наркопритоны, есть любимый вошьдь Вова Плешивый... что еще нужно путлерстанцам для счастья на пути возвращения к традиционным ценностям?
Ответить
(без названия)
Слава Богу написал 19.04.2017 14:03
Как хорошо быть не рассеянином.
Ответить
Что взять с идиотов...
Э то что?! написал 19.04.2017 13:59
Они думают, что они вечны и власть их вечна. Ничему они не научились...
Чтоб не придумывать запреты идиоты должны организовать жизнь так, чтобы она была интересна, насыщена нормальной, нужной всем полезной работой,после которой устаешь, приходя домой. Если же расплодили мерчендайзеров, йуристов, главбухов, считающих бабки при ничегонеделающих "фырмах" и защищающих их "ынтересы", а не общенародные какие-то дела,- и прочих манагеров,-что вам,**ядям, еще надо?:)
Тьфу, дебилы...
Ответить
да да...
Тень написал 19.04.2017 13:49
Россиянам могут законодательно запретить... - нужное дописать по желанию заказчика
Ответить
Маразм крепчал...
СтарЧе написал 19.04.2017 13:42
Вы про уравнения Максвелла забыли, @лядь ! Запретите их и наступит полный, дебильный покой...
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • На каком основании вы считаете себя православным?:
Результаты
Интернет-ТВ
"Томагавки" и пропаганда
"Томагавки" и пропаганда
19.04.2017
Дальнобои: стачка до победного конца!
Дальнобои: стачка до победного конца!
18.04.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Россиянам могут законодательно запретить обходить блокировки запрещенных сайтов (5)
Медведев пообещал серьезную борьбу на президентских выборах, но не сказал кто с кем будет бороться (7)
В Сирию отправили второй батальон чеченских военных (1)
Выборы мэра Омска признали несостоявшимися из-за отсутствия кандидатов (0)
Остановить депортацию (7)
Закон о реновации - закон об экспроприации собственности и депортации москвичей (8)
В США прокуроры потребовали 30 лет тюрьмы для сына депутата Селезнева (5)
Новосибирский губернатор из-за протестов отменил 15% подорожание услуг ЖКХ (2)
"Левада-центр": любовь россиян к Ленину достигла десятилетнего максимума (5)
В Керченском проливе затонул сухогруз с 12 членами экипажа (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Вниманию журналистов!!! - 1
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: мавзолей работы архитектора Щусева обязательно сохранили бы как ein architektonisches Denkmal
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Дарья Митина Дарья Митина: Вниманию журналистoв!!!
Максим Калашников Максим Калашников: Да заманали вы с "третьей мировой"! Бегство от реальности
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss