Россиянам могут законодательно запретить обходить блокировки запрещенных сайтов

Роскомнадзор подготовил пакет поправок в закон об информации и Кодекс об административных правонарушениях, вводящий запрет на использование в РФ сервисов, позволяющих обходить блокировку сайтов с запрещенным контентом, сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники в интернет-компаниях.

По словам собеседников издания, технически текст законопроекта разрабатывали юристы Медиа-коммуникационного союза (МКС). МКС интересует антипиратский аспект этой инициативы: союз хочет, чтобы пользователи не могли заходить на пиратские сайты с помощью анонимайзеров. Представители МКС и Роскомнадзора не смогли это прокомментировать.

В пояснительной записке к документу отмечается, что основная цель законопроекта - пресечь распространение информации, запрещенной в России. Авторы инициативы отмечают, что сложившаяся практика выявила недостаточную эффективность блокировок: полностью достичь целей не удается. Этому мешают, во-первых, поисковые системы, выдающие ссылки на запрещенные ресурсы, а также технологии, позволяющие получить доступ к заблокированным ресурсам (анонимайзеры, виртуальные частные сети и тд).

Авторы законопроекта указывают, что сами по себе технологии направления трафика через зарубежные и анонимные прокси-серверы и VPN-сервисы не являются незаконными: существует широкий спектр для их законного применения. Но эти же технологии используются и для "обхода блокировок", сетуют они. Чтобы этого не было, законопроект предлагает полностью запретить использовать в России сети, информационные системы и программы для получения доступа к запрещенным сайтам, следует из законопроекта.

Кроме того, законопроект обязывает поисковики прекращать выдачу ссылок на сайты, заблокированные в России за распространение незаконной информации. Если поисковик откажется это сделать, то его будет ждать штраф до 700 тысяч рублей.