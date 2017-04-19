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Московский листок

Медведев посоветовал депутатам молчать о расследовании "политического проходимца" Навального

Опубликовано 19.04.2017 в разделе комментариев 3

Медведев посоветовал депутатам молчать о расследовании "политического проходимца" Навального

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе отчета правительства в Госдуме заявил, что не намерен комментировать лживые обвинения в свой адрес со стороны «политических проходимцев».

Таким образом он отреагировал на вопрос депутата от КПРФ Николая Коломейцева, почему бы ему не "отказаться от услуг уволенного вами Кудрина и Набиуллиной и защититься от нападок Навального".

"Я не буду специальным образом комментировать абсолютно лживые продукты политических проходимцев и считал бы, что уважаемая мною фракция Коммунистической партии РФ должна от этого воздерживаться", - цитирует Медведева РИА Новости.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал премьер-министра, посоветовав коммунистам "делать выводы". "Кстати, один раз страна уже от этого пострадала, в первую очередь, КПСС, поэтому выводы надо делать", - заявил Володин.

Ранее депутат фракции КПРФ Валерий Рашкин собирался на правительственном часе в Госдуме задать Медведеву отдельный вопрос о нашумевшем расследовании Навального. Однако, по данным телеканала "Дождь", председатель партии Геннадий Зюганов решил, что «не стоит разжигать».

 



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Н.П. написал 19.04.2017 15:42
б...ь, мелкие приспособленцы , хоть кто бы из них смог противостоять системе ,какой бы вредоносной для народа она не была,фигасдва ,только жалко приспосабливаться могут
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(без названия)
Пенсионер написал 19.04.2017 15:31
Депутат от КПРФ Николай Коломейцев при отчете лишь подхалимски призвал Медведева "защититься от нападок Навального".
"Я не буду комментировать абсолютно лживый продукт политических проходимцев, - Заткнул его Медведев, - И считал бы, что уважаемая мною фракция Коммунистической партии РФ должна от этого воздерживаться". Зюгановцы уныло утерлись и вопрос замяли. Правда ранее Рашкин все же подал соответствующий депутатский запрос в Следственный комитет, но без парламентского и уличного давления его используют в толчке, а потом вернут с припиской, что оснований для расследования нет.
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(без названия)
уже забаненыйСлучайный прохожий написал 19.04.2017 15:24
То,что Димона обидели,это понятно,всякий убогого обить может.То.что сказать по существу димону нечего.это тоже понятно.Что тут скажешь,если факты на лицо,тут даже айфончик не поможет.
Мне непонятно другое-кто это такой:
-политический проходимец
-неоднократно судимый гражданин
-сетевой хомячок
-известный вам персонаж
-некий блогер
-этот гражданин....
и прочее?
Что же вы так боитесь произнести эту фамилию-Навальный?Вот Сталин не боялся произносить фамилии своих врагов,хоть внутренних,хоть внешних.Фамилию Троцкого никто не боялся произнести,а Гитлера поминали наверно каждую минуту по всем радио и газетам.А вот главного противника Путина-Навального.называть по имени нельзя.Путин вообще эту фамилию боится выговорить,интересно почему?Рациональных объяснений не просматривается,приходится обращаться к иррациональным,но тут я не специалист,зовите колдунов и экстрасенсов.гадалок и чудотворцев.И вот еще одна любопытная вещь-во всех тоталитарных государствах эти товарищи были очень популярно.Особенно перед их концом и полным крахом.
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