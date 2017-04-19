Медведев посоветовал депутатам молчать о расследовании "политического проходимца" Навального

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе отчета правительства в Госдуме заявил, что не намерен комментировать лживые обвинения в свой адрес со стороны «политических проходимцев».

Таким образом он отреагировал на вопрос депутата от КПРФ Николая Коломейцева, почему бы ему не "отказаться от услуг уволенного вами Кудрина и Набиуллиной и защититься от нападок Навального".

"Я не буду специальным образом комментировать абсолютно лживые продукты политических проходимцев и считал бы, что уважаемая мною фракция Коммунистической партии РФ должна от этого воздерживаться", - цитирует Медведева РИА Новости.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал премьер-министра, посоветовав коммунистам "делать выводы". "Кстати, один раз страна уже от этого пострадала, в первую очередь, КПСС, поэтому выводы надо делать", - заявил Володин.

Ранее депутат фракции КПРФ Валерий Рашкин собирался на правительственном часе в Госдуме задать Медведеву отдельный вопрос о нашумевшем расследовании Навального. Однако, по данным телеканала "Дождь", председатель партии Геннадий Зюганов решил, что «не стоит разжигать».