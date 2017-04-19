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Московский листок

ФСБ ликвидировала двух террористов-азиатов под Владимиром

Опубликовано 19.04.2017 в разделе комментариев 1

ФСБ ликвидировала двух террористов-азиатов под Владимиром

Во Владимирской области сотрудники ФСБ ликвидировали двух уроженцев Средней Азии, которые были связаны с вербовщиками международных террористических организаций.

"Сотрудниками ФСБ в результате боестолкновения при попытке задержания нейтрализованы оказавшие активное вооруженное сопротивление два гражданина одной из стран Среднеазиатского региона, 1991 и 1987 г.р., находившиеся на территории Владимирской области", - цитирует Интерфакс сообщение Центра общественных связей ФСБ России.

Отмечается, что "данные лица состояли на связи у вербовщиков международных террористических организаций, проявляли интерес к технологии изготовления самодельных взрывных устройств и выражали готовность к совершению террористических актов на территории России".

По данным ФСБ, они готовили теракты на территории России. На месте проведения оперативно-разыскных мероприятий обнаружили компоненты для изготовления взрывного устройства, автомат АК-74, пистолет ПМ и боеприпасы.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Путин гений
адвокат написал 19.04.2017 15:53
Отлично!
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