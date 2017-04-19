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Московский листок

"Друг Путина" Тимченко получит контракт от "Газпрома" на 51 млрд рублей

Опубликовано 19.04.2017 в разделе комментариев 1

"Друг Путина" Тимченко получит контракт от "Газпрома" на 51 млрд рублей

"Стройтранснефтегаз" (СТНГ), который наполовину принадлежит близкому другу Владимира Путина Геннадию Тимченко и его родственникам, может получить контракт от "Газпрома" на сумму 51,44 млрд рублей. Как передает Интерфакс, речь идет о строительно-монтажных работах по объекту "Магистральный газопровод Сахалин - Хабаровск - Владивосток" (СХВ).

Как сообщили агентству несколько источников в отрасли, этот контракт получит именно СТНГ. В подрядчике отказались от комментариев. Таким образом, это будет второй по величине контракт СТНГ от газовой монополии.

Напомним, Геннадий Тимченко занял третье место в рейтинге журнала Forbes «Короли госзаказа» в начале 2016 года, сумма господрядов оценивалась в 161 млрд руб. По подсчетам газеты «Ведомости», «Стройтранснефтегаз», получив еще несколько госзаказов без конкурса и увеличив общий объем их до 213,7 млрд руб., стал в конце 2016 года крупнейшим подрядчиком «Газпрома».

Среди нефтегазовых подрядчиков по объему выручки «Стройтранснефтегаз» (2015 год — 188 млрд руб.) занимает второе место после «Стройгазмонтажа» (2015 год — 279,5 млрд руб.) Аркадия Ротенберга.

«Стройтранснефтегаз» участвует в амбициозных стройках «Газпрома»: магистральных газопроводов «Сила Сибири» и Ухта — Торжок, объектов терминала СПГ в Калининграде.

В первой половине 2015 года "Стройтранснефтегаз" получил без конкурса подряд на строительство двух участков газопровода «Сила Сибири» общей стоимостью 27,6 млрд руб.

В августе 2016 года «Газпром» заключил еще один договор со «Стройтранснефтегазом» на строительство участка газопровода «Сила Сибири» протяженностью 255 км, расположенного между компрессорными станциями «Салдыкельская» и «Олекминская». Стоимость контракта составила 72,3 млрд руб.

В январе 2017 года «Стройтранснефтегаз» получил подряд на строительство объектов терминала СПГ в Калининграде на сумму 21,26 млрд руб.

Прибыль «Стройтранснефтегаза» по итогам 2015 года составила 10,5 млрд руб., выручка — 188,3 млрд руб., следует из отчетности компании, опубликованной в системе «СПАРК-Интерфакс».

 



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Всего комментариев к статье: 1
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дядя Вова ,давайте дружить?А?
замкадыш написал 19.04.2017 16:53
Нет,ну правда !
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