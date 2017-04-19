У террористов из Киргизии нашлись корни на Украине

Родственники подозреваемого в организации теракта в метрополитене Санкт-Петербурга Аброра Азимова утверждают, что он несколько лет проживал на территории Украины. Об этом сообщило киргизское агентство «24.kg» со ссылкой на проживающих в киргизском областном центре Джалал-Абад его родственников, передает ТАСС.

«Аброр и Акрам (старший брат) никогда не были религиозными фанатиками и не ходили в мечеть. Они уехали из Киргизии в 2009 году на Украину, но в конце 2013-го оба брата перебрались в Россию», — говорится в сообщении.

- Как и всякий паззл, картина теракта в Петербурге складывается постепенно, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Первое и очень важное обстоятельство: никто из подозреваемых не был религиозен. То есть так называемые "исламские террористы" вообще не ходили в мечеть! И второе - украинский след. То, что они жили на Украине еще до последнего майдана, мало что значит. СБУ начала работать против России как минимум в период правления Ющенко, когда эту службу возглавил Турчинов, то есть с 2005 года. Могли мигранты из Киргизии попасть в поле зрения этой службы? Почему нет... Это еще не доказательство, но было бы странно не разрабатывать этот след.

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