Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

У террористов из Киргизии нашлись корни на Украине

Опубликовано 19.04.2017 в разделе комментариев 1

У террористов из Киргизии нашлись корни на Украине

Родственники подозреваемого в организации теракта в метрополитене Санкт-Петербурга Аброра Азимова утверждают, что он несколько лет проживал на территории Украины. Об этом сообщило киргизское агентство «24.kg» со ссылкой на проживающих в киргизском областном центре Джалал-Абад его родственников, передает ТАСС. 

«Аброр и Акрам (старший брат) никогда не были религиозными фанатиками и не ходили в мечеть. Они уехали из Киргизии в 2009 году на Украину, но в конце 2013-го оба брата перебрались в Россию», — говорится в сообщении.

- Как и всякий паззл, картина теракта в Петербурге складывается постепенно, - отметил главный редактор ФОРУМа.мск Анатолий Баранов. - Первое и очень важное обстоятельство: никто из подозреваемых не был религиозен. То есть так называемые "исламские террористы" вообще не ходили в мечеть! И второе - украинский след. То, что они жили на Украине еще до последнего майдана, мало что значит. СБУ начала работать против России как минимум в период правления Ющенко, когда эту службу возглавил Турчинов, то есть с 2005 года. Могли мигранты из Киргизии попасть в поле зрения этой службы? Почему нет... Это еще не доказательство, но было бы странно не разрабатывать этот след.

Материалы по теме:

Анатолий Баранов: Украинский след в питерском теракте



Рейтинг:   2.50,  Голосов: 2
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
news написал 19.04.2017 16:41
Правильно баранов, заклейми "рязанские учения", ведь это - экстремизм, а твои читатели должны слушать голос партии!
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • На каком основании вы считаете себя православным?:
Результаты
Интернет-ТВ
"Томагавки" и пропаганда
"Томагавки" и пропаганда
19.04.2017
Дальнобои: стачка до победного конца!
Дальнобои: стачка до победного конца!
18.04.2017
<< прислать видео
все видео >>
Новости
У террористов из Киргизии нашлись корни на Украине (1)
"Друг Путина" Тимченко получит контракт от "Газпрома" на 51 млрд рублей (1)
ФСБ ликвидировала двух террористов-азиатов под Владимиром (7)
Медведев посоветовал депутатам молчать о расследовании "политического проходимца" Навального (6)
Россиянам могут законодательно запретить обходить блокировки запрещенных сайтов (9)
Медведев пообещал серьезную борьбу на президентских выборах, но не сказал кто с кем будет бороться (9)
В Сирию отправили второй батальон чеченских военных (4)
Выборы мэра Омска признали несостоявшимися из-за отсутствия кандидатов (0)
Остановить депортацию (7)
Закон о реновации - закон об экспроприации собственности и депортации москвичей (10)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Жё сюи
Дарья Митина Дарья Митина: Вниманию журналистов!!! - 1
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: мавзолей работы архитектора Щусева обязательно сохранили бы как ein architektonisches Denkmal
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Дарья Митина Дарья Митина: Вниманию журналистoв!!!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
      читайте нас также: pda | twitter | rss