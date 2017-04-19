Генерал ФСО Лопырев попался на взятке в 6 млн рублей

Бывший руководитель Управления Федеральной службы охраны по СКФО генерал Геннадий Лопырев обвинен в получении взятки в 6,27 миллиона рублей, сообщает Интерфакс со ссылкой на материалы дела, оглашенные в среду в Мосгорсуде.

"Сумму взятки составляет 6,27 млн рублей", - заявил судья. Также в среду суд Москвы арестовал более 60 млн рублей, миллион евро и 350 тысяч долларов, принадлежавшие сыну Лопырева Александру.

"Суд арестовал 63 млн рублей, миллион евро и 350 тыс. долларов, найденных в квартире Александра Лопырева после обыска. На данные денежные средства наложен обеспечительный арест", - огласил материалы судья.

Сам Александр Лопырев заявил в суде, что его ежегодный доход составляет 50 млн рублей. Следователь заявил, что "доход Александра Лопырева проанализирован и обеспечительный арест наложен верно".

Ранее Басманный суд Москвы наложил арест на принадлежащее супруге и сыну Лопырева недвижимое имущество. Речь идет о квартире в Сочи, доме в Ленинградской области, гараже и квартире в Москве. В январе военный суд продлил до 23 апреля срок ареста генерала.

Напомним, Лопырев был задержан сотрудниками ФСБ 26 ноября 2016 в своем рабочем кабинете в Сочи. Как утверждает следствие, генерал получал взятки от руководителей коммерческих структур за покровительство при заключении и исполнении госконтрактов на ремонтно-строительные работы. Лопырев свою вину отрицает.