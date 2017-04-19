Жириновский призвал засекретить доходы депутатов и чиновников, чтобы не раздражать народ

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что народу и прессе лучше не знать о доходах депутатов и чиновников. Об этом он заявил на заседании в Госдуме во время дискуссии по отчёту правительства за 2016 год.

"Все эти декларации. Мы зачем это делаем? Мы народ раздражаем: о, какие богатые министры, депутаты, губернаторы… Я много раз предлагал: уберите все декларации! Вы знаете, кого надо арестовать, - арестовывайте без деклараций! Вы прекрасно знаете, кто ворует и у кого какие деньги. И зачем лишний раз создавать народу такое впечатление, что есть мультимиллионеры, миллиардеры и есть зарплаты там 5 тысяч, 7 тысяч… Это ровным счетом ничего не дает, это конфликты в семье", - цитирует Жириновского Интерфакс.

Напомним. декларации о доходах и имуществе депутатов были опубликованы на сайте Госдумы 14 апреля. Как оказалось, глава фракции ЛДПР Жириновский получил самый большой доход за прошлый 2016 год из всех руководителей фракций в Госдуме: он задекларировал доход в размере свыше 79 млн рублей.