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Московский листок

Жириновский призвал засекретить доходы депутатов и чиновников, чтобы не раздражать народ

Опубликовано 19.04.2017 в разделе комментариев 2

Жириновский призвал засекретить доходы депутатов и чиновников, чтобы не раздражать народ

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что народу и прессе лучше не знать о доходах депутатов и чиновников. Об этом он заявил на заседании в Госдуме во время дискуссии по отчёту правительства за 2016 год.

"Все эти декларации. Мы зачем это делаем? Мы народ раздражаем: о, какие богатые министры, депутаты, губернаторы… Я много раз предлагал: уберите все декларации! Вы знаете, кого надо арестовать, - арестовывайте без деклараций! Вы прекрасно знаете, кто ворует и у кого какие деньги. И зачем лишний раз создавать народу такое впечатление, что есть мультимиллионеры, миллиардеры и есть зарплаты там 5 тысяч, 7 тысяч… Это ровным счетом ничего не дает, это конфликты в семье", - цитирует Жириновского Интерфакс.

Напомним. декларации о доходах и имуществе депутатов были опубликованы на сайте Госдумы 14 апреля. Как оказалось, глава фракции ЛДПР Жириновский получил самый большой доход за прошлый 2016 год из всех руководителей фракций в Госдуме: он задекларировал доход в размере свыше 79 млн рублей.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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циничный написал 19.04.2017 21:44
россияне стерпят любое издевательство
им подсунут крымнаш или сириянаш - и они счастливы
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еще можно законодательно заставить
kerg написал 19.04.2017 21:33
вешать на феррари, мерседесы, порше и тд шильдики "Лада", что б ни-ни... не раздражать работающий народ, который вкалывает как проклятый за 10-20 тыс рэ.
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