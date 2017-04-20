Заявление Главы Союза Добровольцев Донбасса Александра Бородая в связи с участившимися попытками депортации и экстрадиции из России на Украину ополченцев,
защищавших мирное население Донбасса на территории ДНР и ЛНР.
|
|
|
Кто владеет информацией,
владеет миром
|
|
Экстрадиция добровольцев Донбасса на Украину безнравственна и бесчеловечна
Заявление Главы Союза Добровольцев Донбасса Александра Бородая в связи с участившимися попытками депортации и экстрадиции из России на Украину ополченцев,
Всего комментариев к статье: 2Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Написать комментарий
|
|
© 1998-2016 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
|
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Пора посмотреть правде в глаза написал 20.04.2017 00:46
Для Украины все т н ополченцы преступники сродни воскам СС. Для россиян герои-защитники русских. Но кремль то не зашорен и понимает , что они из себя представляют. Эти ополченцы опасны в России. Рано или поздно их присутствие в стране даст кучу негатива. От роста тяжких преступлений до неудобных вопросов по Донбассу , если осуществлятся планы кремля и удасться засунуть Донецк с Луганском обратно в Украину. Поэтому причины депортации властями России понятны.
А по сути гниль и свинство. Как и все в исполнении кремля.
Hggh написал 20.04.2017 00:09