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Московский листок

Экстрадиция добровольцев Донбасса на Украину безнравственна и бесчеловечна

Опубликовано 20.04.2017 в разделе комментариев 2

Заявление Главы Союза Добровольцев Донбасса Александра Бородая в связи с участившимися попытками депортации и экстрадиции из России на Украину ополченцев, 
защищавших мирное население Донбасса на территории ДНР и ЛНР.



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Пора посмотреть правде в глаза написал 20.04.2017 00:46
Собственно всем все известно и понятно. В имперских планах кремля новороссия должна была сыграть роль тарана для раскола Украины. Ясно , что бескровный вариант не предполагался. Адепты русского мира пришелшие на Донбасс по горло в крови. И говорить о какой то благородной миссии защиты мирного населения не приходится. Это пропагандистский штамп. За ним ничего.
Для Украины все т н ополченцы преступники сродни воскам СС. Для россиян герои-защитники русских. Но кремль то не зашорен и понимает , что они из себя представляют. Эти ополченцы опасны в России. Рано или поздно их присутствие в стране даст кучу негатива. От роста тяжких преступлений до неудобных вопросов по Донбассу , если осуществлятся планы кремля и удасться засунуть Донецк с Луганском обратно в Украину. Поэтому причины депортации властями России понятны.
А по сути гниль и свинство. Как и все в исполнении кремля.
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(без названия)
Hggh написал 20.04.2017 00:09
Наверно совсем больные, если пытаются ополченцев депортировать. Интересно что будут говорить и как оправдываться, когда власть эта сменится.
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