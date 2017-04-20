Прокурор Поклонская помогла Украине выиграть иск против России в суде ООН

Международный суд ООН в Гааге, куда Украина обратилась с иском к России, сегодня принял первое, на самом деле очень приличное для российской стороны решение. Если бы не одно "но"... Суд частично удовлетворил требование Киева о введении временных обеспечительных мер в отношении России, обязав Москву в рамках соблюдения Конвенции о ликвидации расовой дискриминации воздержаться от ущемления прав крымских татар, обеспечить доступ к образованию на украинском языке в Крыму и разрешить деятельность Меджлиса крымскотатарского народа. Суд даже отказал Украине в применении к России ограничительных мер по Конвенции о противодействии финансированию терроризма.

Собственно, и вопрос об ущемлении прав крымских татар в Крыму был бы абсолютно пустым, если бы не запрет Меджлиса. Ну правда, какое ущемление прав, если за 25 лет украинской власти крымские татары не имели даже права на язык на своей родине, а в России первым делом получили признание языка (как и украинского, кстати, тоже) государственным в Республике Крым? Ну и компактные поселения крымских татар, фактически передачу власти в Бахчисарайском и Старокрымском районах проживающему там татарскому большинству - в общем, то, о чем в украинский период нечего было и заикаться.

Об разование на украинском языке в Крыму получить можно, но востребованность этой государственной услуги практически нулевая. Зачем, если работу украинские специалисты ищут либо в России, либо в Европе? Ну так чтобы работать в России лучше получать образование на русском языке, а чтобы работать в Европе - тоже лучше получить российский диплом, их куда лучше признают на западе, чем украинские. Скажем, российский медицинский диплом в Германии требует только экзамена на знание языка, а вот украинским медикам приходится пересдавать всё целиком. В общем, требование смешное...

Но вот с запретом Меджлиса что называется, лоханулись крепко! Причем еще кгда проурор Крыма Поклонская инициировала этот запрет, умные люди (в моем лице в том числе) говорили и писали - не надо! С Меджлисом надо было работать, надо было долго и нудно проводить через него свою политику. Но что делать, если как раз работать-то и не умеем? Это было похоже на лечение головной боли при помощи гильотины... Всё по Салтыкову-Щедрину: "Р-разорю! Не потерплю!"

В общем, разогнали Меджлис и получили разом и руководство этого Меджлиса в изгнании (то есть по определению несменяемое), передали Украине, ранее в радении в пользу татар не замеченной, роль главного ревнителя прав и свобод крымскотатарского народа, угнетаемого, естественно, "оккупантами" - и на финал решение суда ООН, фактически признавшего российскую сторону угнетателем целого народа. И все из-за нелепого запрета пустой, в сущности, организации, безвредной.

В общем, госпоже Поклонской - огромадное спасибо должно быть от киевского режима.

Но ломать - не строить. "Вернуть все взад" уже не получится - трудно даже представить себе, как это теперь снова разрешить Меджлис? Не исполнить решение суда ООН - неприлично и нехорошо. Но разрешить Меджлис, который твоими же стараниями сейчас действительно превратился в сугубо антироссийскую организацию - это тоже как? Господа Джемилев и Чубаров, возглавляющие Меджлис в изгнании, не имеют права въехать в Крым - им закрыта российская граница. То есть открыть снова Меджлис и позволить руководить им из Киева?

Или пустить Джемилева с Чубаровым в Крым, чтобы они въехали туда как триумфаторы?

В общем, теперь я пути из создавшегося идиотского положения не знаю. Не я влезал в эту задницу, не мне и искать из нее выход. Более того, ведь публично же предупреждал, что именно так и будет, что за этот запрет Меджлиса будут дергать снова и снова, до полного изнемождения бедного животного... Но кто я такой со своими предупреждениями? Отщепенец? Скоро самого в Крым перестанут пускать, несмотря на российский паспорт.

Вон, есть у вас целый депутат Госдумы от правящей партии, даже в ранге зампреда комитета. Пусть отвлечется от художественного исполнения "Мурки" по центарльному телевидению и рассказами про мироточение бронзового бюста императора во дворе прокуратуры, и займется своим делом - решением проблемы, которую сама же и создала в ранге республиканского прокурора...

Или для этого надо назначить ее заместителем министра иностранных дел? или хотя бы главой Россотрудничества? отправить в ООН вместо покойного Чуркина?

ДБ (с) Лавров

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск