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Московский листок

Не спешащие огорчать Мединского ВАКовцы решили рассмотреть его шедевр на новом диссовете

Опубликовано 20.04.2017 в разделе комментариев 0

кремляди наука диссернет
Не спешащие огорчать Мединского ВАКовцы решили рассмотреть его шедевр на новом диссовете

На этой неделе экспертный совет Высшей аттестационной комиссии (ВАК) по истории обсудит ситуацию с докторской диссертацией главы Минкульта Владимира Мединского, которую ранее отказался рассматривать по существу диссертационный совет при историческом факультете МГУ им. Ломоносова. 

"В пятницу будет заседание, на котором, скорее всего, уже будет назначен конкретный диссертационный совет. После истории с диссоветом МГУ юристы ВАК и Минобрнауки очень долго работали и, видимо, пришли к выводу, что для чистоты вопроса необходимо провести рассмотрение этой жалобы в другом диссовете", - приводит слова председателя экспертного совета ВАК по истории Павла Уварова "Коммерсант". 

Один из инициаторов проверки научной работы министра культуры на плагиат Иван Бабицкий пояснил журналистам, что если 21 апреля совет ВАК по истории все-таки назначит диссовет, "это будет уже третьей попыткой оценить диссертацию Владимира Мединского". "Я подавал жалобу, где указывал, что решение диссовета МГУ об отказе рассматривать диссертацию не было правомочно. Радует, что ВАК это фактически признал", - добавил Бабицкий. 

2 марта стало известно о закрытии диссовета при историческом факультете МГУ имени Ломоносова, отказавшегося ранее рассматривать по существу докторскую диссертацию Мединского, которого неоднократно обвиняли в плагиате. За день до этого Бабицкий обратился в ВАК с требованием признать недействительным решение диссовета при МГУ не рассматривать диссертацию министра культуры Мединского. 

Борец с плагиатом в научных трудах чиновников тогда направил официальное заявление главе экспертного совета ВАК по истории Уварову, в котором сообщил о многочисленных нарушениях, допущенных диссоветом МГУ на заседании 7 февраля. Но главное, что по закону совет просто не имеет права отказаться от рассмотрения дела, подчеркнул филолог. 

Сам Мединский, реагируя на эти претензии, заявил журналистам 1 марта, что для него "вопроса просто не существует, потому что есть авторитет Московского государственного университета". По его словам, просто "какие-то безработные оппозиционные деятели не знают, чем заняться". 

Как сообщалось, на заседании 7 февраля диссовет истфака МГУ отказался оценивать научный труд министра, за что Мединский выказал ему уважение. Однако 10 февраля в пресс-службе вуза сообщили, что "выписка из протокола заседания диссовета МГУ, на котором были рассмотрены материалы диссертации Мединского, была направлена в ВАК". 

Весной 2016 года историки Вячеслав Козляков и Константин Ерусалимский вместе с Бабицким подали заявление о лишении Мединского докторской степени. По их мнению, докторская диссертация министра "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV - XVII веков" ненаучна и "местами абсурдна", а текст работы "пестрит грубейшими ошибками". 

Кроме того, заявители отмечали, что Мединский включал в список публикаций несуществующие работы и публиковался в журналах, связанных со своим научным консультантом. ВАК после этого запустил процедуру рассмотрения диссертационного дела. 

Мединский защитил диссертацию в 2011 году в Российском государственном социальном университете (РГСУ), однако позже диссертационный совет РГСУ был распущен, поэтому вопрос о сохранности ученой степени был перенесен в Уральский федеральный университет (УрФУ).

От редакции: Поведение учёных мужей целиком и полностью следует стратегии "не хотелось бы вас обидеть" - и так, и эдак тянут. Дело ведь государственной важности - такие кадры незаменимые... Между тем, встают на повестке уже новые вопросы к Мединскому. Он ведь был недавно зачислен в почётные панфиловцы - то есть запозиционировался как патриот, и своим вербальным решением едва ли не зачислил в святые и панфиловцев, и Зою... Большой работой занят министр, зримой! Но вот никто его пока не спрашивал - причём и на локальном уровне, а какого чёрта этот патриот провёл огосударствление либерального театра, который был уже и олигархам-то с банкирами в тягость. «Студию театрального искусства» (СТИ) Сергея Женовача. Театр является шестикратным лауреатом и шестнадцатикратным номинантом национальной театральной премии «Золотая маска» (печать и знак качества либерализма)... Ниже об этом подробнее, в частности.

Д.Ч. 

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