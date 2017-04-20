ВЦИОМ: более половины россиян поддержали продолжение военной операции в Сирии

Более половины россиян (53%) поддерживают продолжение российской военной операции в Сирии, иного мнения придерживаются 34% наших сограждан, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты апрельского соцопроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Социологи отмечают, что прошлом году за продолжение Россией операции в Сирии выступали 58% участников опроса, против – ровно четверть респондентов.
По данным ВЦИОМ, противников продолжения российской операции больше среди женщин (45%), среди респондентов в возрасте 25-34 лет (47%), а также среди сторонников непарламентских партий (63%).
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а че ненаш написал 20.04.2017 09:40
-АТЫМЕМ
-И ПРОВЕДЁМ рефкрендум
-99% ПИНДОСОВ ЗА ВХОЖДЕНИЕ В СОСТАВ росии
и самое главное написал 20.04.2017 09:37
-УЗБЕКИСТАННАШ
-РУМЫН И МАЛДОВАННАШ И
-ЦЫГАНВСЕЙМИПНАШ
возмущенный написал 20.04.2017 09:36
и лунанаш написал 20.04.2017 09:34
--ЗААДНО И Ц И СЕВЕРНАЯ АМЕРИКАНАШ
kerg написал 20.04.2017 09:33
и вдогоняк написал 20.04.2017 09:31
-КРЫМНАШ
-АЛЯСКАНАШ
-СЕВЕРНАШ
-АНТАРКТИДАНАШ
-УКРАИНАНАШ
-ПУТИН-СВОЙВДОСКУ
-ДИМОННАШ
-ПИНДОСЫГАВНЮК И ДЕБИЛЫ
врут и не краснеют написал 20.04.2017 09:28
так я и знал написал 20.04.2017 09:27
Курт 2 написал 20.04.2017 09:26
Или это диванные войска? Тогда чего их "поддержка" стоит?