Хакасский глава Зимин попытался затмить Митю Тосканского в жанре вербального симулякра

Глава Хакасии Виктор Зимин встретился с президентом РФ Владимиром Путиным и доложил ему о социально-экономической ситуации в регионе. При этом он заявил об отсутствии проблем с жильем для пострадавших от степных пожаров 2015 года.

В самом начале встречи Путин поинтересовался, как в регионе решаются проблемные вопросы, связанные с обеспечением жильем погорельцев.

"Все (вопросы) сняли на сегодняшний день. Что касается пожаров, мы ничего не бросили. Вопросов нет, есть элементарные вещи, которые возникают в рамках обслуживания домов. Нет таких моментов, чтобы у нас были какие-то сборные дома, у нас же все капитально построено по Вашему решению", - ответил Зимин (цитата по стенограмме на сайте Кремля).

Между тем в Хакасии продолжается голодовка участников "президентской" стройки, возводивших жилье для пострадавших в результате крупного пожара весной 2015 года. На 15-й день один из строителей попал в больницу, сообщает 19rus.info со ссылкой на инициатора акции протеста Наталью Добровольскую.

Она рассказала, что в настоящее время ее самочувствие тоже резко ухудшилось. "Меня предлагали госпитализировать, но я отказалась", - пояснила женщина. Состояние остальных участников акции собеседница СМИ назвала "предобморочным". "Очень плохо", - заявила она. Тем не менее отказываться от голодного протеста люди не намерены. Они уверяют, что пойдут до конца. Требования голодающих - получить 1,5 миллиона рублей, которые согласно мировому соглашению директор подрядной организации ООО "СибСтрой-Формат" Вячеслав Демин должен был отдать своим работникам.

Между тем Уполномоченный по правам человека в Хакасии Александр Чистотин утверждает, что целью организаторов акции является "вымогательство денежных средств и шантаж органов государственной власти Республики Хакасия, дестабилизация их работы, создание негативного мнения о субъекте на федеральном уровне путем вброса искаженной информации в СМИ о якобы бездействии правительства и общественных организаций республики в решении вопросов граждан". Об этом Чистотин написал в заявлении главе регионального МВД Илье Ольховскому на голодающих строителей, сообщает 19rus.info.

В марте строители решили обратиться за помощью к президенту США Дональду Трампу. Они записали видеоролик, в котором попросили американского лидера помочь им "достучаться" до президента России Владимира Путина, чтобы "он, наконец, увидел и услышал нас". Когда это не помогло, строители начали голодовку.

Масштабные пожары случились в Хакасии в апреле 2015 года. Погибли 32 человека, огонь уничтожил более 1,5 тысячи жилых домов. Без крова остались 4,7 тысячи человек. Общая сумма ущерба от стихии превысила семь миллиардов рублей.

21 апреля 2015 года Хакасию посетил Путин, который потребовал возвести новое жилье для погорельцев к 1 сентября. Неделей ранее во время своей прямой линии он заявил, что на восстановление Хакасии из бюджета выделят до шести миллиардов рублей. В июне того же года в ходе инспекционной поездки в Хакасию Путин предупредил власти республики о недопустимости срыва сроков восстановления жилья. Те обещали сдать все жилье в срок. Однако в сентябре выяснилось, что дома для погорельцев все еще не готовы.

Тем не менее президент, вновь посетивший Хакасию, остался доволен увиденным. При этом местные жители утверждали, что главу государства намеренно оградили от негативной информации, показав ему "потемкинские деревни".

- А что? - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - вполне в стиле Мити-премьера поведение главы Хакасии, мало ли что голодовка строителей идёт, надо создавать в инфо-пространстве иную реальность, надо гордиться Великой Россией, а строить ничего и не надо, как и расплачиваться с рабочими, главное, чтоб доклад напротив президента прозвучал красиво, тем более что целая Госдума вчера аплодировала хиту этого же жанра в исполнении Димона Тосканского...