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Московский листок

Михельсон стал богатейшим россиянином по версии Forbes

Опубликовано 20.04.2017 в разделе комментариев 1

Михельсон стал богатейшим россиянином по версии Forbes

Рейтинг богатейших бизнесменов России второй год подряд возглавил совладелец газодобывающей компании "Новатэк" Леонид Михельсон. Журнал Forbes оценил его состояние в 18 млрд 400 млн долларов. Всего за год он увеличил свое состояние на $4 млрд.

В тройку супербогатых россиян попали также владелец «Северстали» Алексей Мордашов с $17,5 млрд. И владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин. Его состояние журнал оценил в $16,1 млрд.

Глава Volga Group Геннадий Тимченко занял четвертое место. Состояние бизнесмена оценили в $16 млрд. На шестой позиции глава "Лукойла" Вагит Алекперов с $14,5 млрд.

Одним из лидеров по росту состояния за год стал владелец «Стройгазмонтажа» Аркадий Ротенберг. Он поднялся на 36 позиций (39 место), увеличив состояние до $2,6 млрд.

Издание отмечает, что совокупное состояние 200 самых богатых бизнесменов России выросло за год на 100 миллиардов долларов — до 460 миллиардов. Число долларовых миллиардеров в России, по данным Forbes, за год увеличилось с 77 до 96.

 

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Михельсон стал богатейшим россиянином
Курт 2 написал 20.04.2017 10:04
Михельсон - какая красивая русская фамилия
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