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Московский листок

Москалькова заподозрила провокацию в сообщениях о преследованиях геев в Чечне

Опубликовано 20.04.2017 в разделе комментариев 1

Москалькова заподозрила провокацию в сообщениях о преследованиях геев в Чечне

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова усомнилась в достоверности сообщений о преследованиях гомосексуалов в Чечне. По её словам, речь может идти о провокации или ложном доносе.

"У меня возникают подозрения, что это - провокация, что это - ложный донос. И здесь нужно до конца доводить (...). Я еще не готова сегодня сделать эти выводы, но выводы нужно делать. Что это, действительно люди пострадали, или кто-то хочет спекулировать на этом?" – цитирует Интерфакс омбудсмена.

Москалькова утверждает, что направила пять запросов в том числе в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет, в МВД, в прокуратуру Чечни. Все они дали отрицательные ответы, что не зарегистрировано ни одного такого преступления.

По ее словам, проведению дальнейшей проверки препятствует отсутствие имен людей, которые якобы пострадали в Чечне. "Да, обещают дать, у меня есть возможность лично выехать, запросить, посмотреть их документы. Закон о защите свидетелей и потерпевших уголовного процесса дает возможность конфиденциальности, охраны, всего девять мер защиты", - сказала Москалькова.

"Я беседовала с инициаторами, они говорят: боятся. Было указано по поводу пропаж и двух тюрем с конкретными адресами в городе Аргун, что якобы там пыточные зоны. Я, имея взаимодействие с правозащитниками, обращаюсь к ним, к журналистам, которые там работают, они выезжают на место, проверяют каждый угол - не соответствует действительности", - отметила она.

Напомним, ранее "Новая газета" сообщала о гонениях на геев в республике, в результате которых три человека были убиты. Газета отмечает, что свидетельства были получены в разное время, от разных людей, проживавших в разных районах Чечни и не знакомых друг с другом. 17 апреля прокуратура Чечни начала проверку этой информации. Глава Чечни Рамзан Кадыров 19 апреля в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным опроверг сообщения о задержаниях и убийствах мирных граждан в республике.

 

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Левон Казарян написал 20.04.2017 11:30
Если чеченцы, как народ, отмежевались от гомосексуализма, то это отрадно.
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