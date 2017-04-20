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Московский листок

Медведева преемником Путина осерчавшие "афганцы" уже не видят, видят Володина

Опубликовано 20.04.2017 в разделе комментариев 5

кремляди силовигархия
Медведева преемником Путина осерчавшие "афганцы" уже не видят, видят Володина

В Большом Кремлевском дворце в четверг, 20 апреля, в ходе заседания Российского организационного комитета "Победа" произошел скандальный эпизод. Председатель Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы "Инвалиды войны" Андрей Чепурной раскритиковал заместителя председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича. 

Участник заседания пожаловался главе государства, что сенатор назвал спикера ГД Вячеслава Володина в качестве правопреемника президента РФ, сообщает РИА "Новости". Также Чепурной заявил, что Клинцевич "использует свой административный ресурс и пытается уничтожить организацию, захватить имущество и внести раскол в ветеранское движение среди инвалидов", цитирует ТАСС его слова. 

Чепурной обвинил сенатора в том, что с его подачи было организовано множество проверок "Инвалидов войны", которые существенных нарушений не выявили, сообщает "Интерфакс". Глава организации заявил, что Клинцевич рассылает письма региональным чиновникам и руководителям общественных организаций, в которых утверждает, что "правопреемник президента РФ" наделит его "необъятными полномочиями", а "всех неугодных закатает и закопает живьем".

На это Путин ответил обещанием разобраться в ситуации. Также глава государства заявил: "Преемника президента определяет только российский народ в ходе демократических выборов и никто другой". 

Выборы президента России состоятся весной 2018 года. Путин пока не сообщал о своем намерении принять участие в президентской кампании. Тем не менее в прессе уже давно обсуждаются предполагаемые планы действующего российского лидера баллотироваться на четвертый срок. 

Как отмечает Reuters, 53-летний Володин - бывший глава президентской администрации, "пользующийся высоким общественным авторитетом на своем нынешнем посту спикера Госдумы РФ". "Большинство российских аналитиков считают, что Путин, который доминировал на российском политическом ландшафте последние 17 лет, проведет еще один последний срок [на посту президента] до передачи власти преемнику в 2024 году", - сообщает агентство.

От редакции: А что, если по "заработкам" судить, то Володин был бы шикарным преемником Путина! Ведь он "заработал" 62 млн 129 тысяч рублей за 2016-й. Эта сумма указана спикером в его декларации, опубликованной в пятницу на сайте Госдумы. В 2015 году доход Володина, когда он занимал пост первого замруководителя администрации президента РФ, составил 87,1 млн рублей.  А вот сам Путин за минувший год "заработал" меньше Володина-2015 - в десять (!!!) раз. В каких странах такое бывает? Или просто первые лица государства нагло врут в декларациях, чтобы не злить народ? Ну тогда, по этим декларациям и надо выбирать - который богаче, тот и президент. "Голосуй за самого толстого!" - как в 1996-м шутил Николай Васильевич Винник, распечатывая на технике "Яблока" свои весёлые листовки... 

Д.Ч. 

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Всего комментариев к статье: 5
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Путина сливают
Кот написал 20.04.2017 17:30
Забыли, что нам нет альтернативы?
Напрасно.
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...до передачи власти преемнику в 2024 году...
Значит, написал 20.04.2017 17:08
ликвидация эРэФии - с раздачей территорий претендентам - произойдет до этой даты.
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(без названия)
Лис написал 20.04.2017 17:01
Посмотрим что на это скажут миллионы худых,голодных и злых россиян.Скорее всего "...Ваше слово,товарищ Маузер".
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Что
Опять написал 20.04.2017 17:00
Педераста?
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(без названия)
и написал 20.04.2017 16:51
"Преемника президента определяет только БОГ и никто другой".(В 1953 ГОДУ БОГ СОЗДАЛ нам на счастье ПУТИН )
-
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