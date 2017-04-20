Ко дню рождения Ленина думаки пришли с очередной "захоронительной" инициативой

В Госдуму в четверг внесен законопроект с предложением правового механизма для захоронения останков Владимира Ленина, сообщил "Интерфаксу" один из инициаторов проекта закона Владимир Сысоев (ЛДПР).
"Соответствующие поправки мы предлагаем в действующий закон о погребении и похоронном деле", - сказал Сысоев "Интерфаксу", уточнив, что документ был внесен в Госдуму в четверг после обеда. Однако, как как сообщает корреспондент "Интерфакса", в базе данных нижней палаты он пока не зафиксирован.
"Наш законопроект содержит правовой механизм перезахоронения останков Владимира Ильича Ленина. Порядок и сроки, а также место захоронения должны устанавливаться правительством с учетом решения межведомственной комиссии", - уточнил парламентарий.
Представитель ЛДПР утверждает, что на эту законодательную инициативу его, коллег по фракции и представителей от парламентского большинства, сподвигли результаты опроса "Левады-центра", согласно которым большинство россиян высказалось за захоронение тела Ленина. "Мы изучили этот вопрос и подготовили свой законопроект, так как считаем, что надо в год столетия Революции отдать дань уважения этому человеку, который в свое время был крещен и заслуживает быть погребенным", - отметил парламентарий.
Ранее в Русской православной церкви заявили о необходимости захоронить хранящееся в Мавзолее у кремлевской стены тело Ленина, когда для этого будет достаточно предпосылок. "Я считаю, что, конечно, Ленина надо вынести (из Мавзолея), и я уверен, что рано или поздно этот вопрос решится", - заявил глава синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в марте в эфире телеканала "Дождь". По его мнению, это произойдет тогда, когда это вопрос "не будет вызывать разделений".
"Именами палачей нельзя называть улицы и площади. Имена террористов и революционеров не должны увековечиваться в наших городах. Памятники этим людям не должны стоять на наших площадях. Мумифицированные тела этих людей не должны лежать и выставляться на всеобщее обозрение", - заявил в свою очередь глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в апреле на телеканале "Россия-24". В то же время он подчеркнул, что никто не заинтересован сейчас в том, чтобы "разбередить старые раны, взбудоражить наше общество, спровоцировать раскол".
От редакции: С каким же искренним наслаждением будет народ разгонять эту самую Госдуру! С РПЦ будет не так всё скоро и ясно - а вот уж сей орган-придаток точно не жалко. То закончики про группы самоубийц в интернете принимают, то "пакет Яровой", с такой коррупционной составляющей и затратами государства на стукаческий по сути почин, что диву даёшься, в чьей голове родилось - да вы посмотрите, что в стране делается, как давно утратила РФ продовольственную самостоятельность, как уничтожают десятки тонн "санкционки" в тех же регионах, где четверти населения жрать приходится то, что господа в других регионах не едят. Вот - работа для Госдумы, но попытку пустить "санкционку" в детдома и дома престарелых - обрубили...
Ну, или сезонная "инициатива", которую учтивые жириновцы вносят специально ко дню рождения Владимира Ильича! Прямо-так образец такта это Госдура... Что вносят инициативу идиоты - не новость, как и сама новость. Что попы их главные союзники - тоже известно давно. Другое надо выяснить - самих-то Вову с Димоном когда выносить будем из Кремля? Чуть раньше или чуть позже? Первого мая или 12 июня? Вот только этот вопрос осталось утрясти оппозиции. А Госдура своё, похоже, отгуляла и сгинет вместе с этим нелепым названием, на паперти будут сидеть вчерашние "захоронители" - только вот церкви в лучшем случае останутся музеями...
Д.Ч.
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макробий написал 20.04.2017 17:32
Лис написал 20.04.2017 17:18
Весь мир голодных и рабов,
Кипит наш разум возмущенный
И в смертный бой вести готов.
Весь мир насилия мы разрушим
До основания, а затем
Мы наш, мы новый мир построим,
Кто был ничем, тот станет всем.".Долой диктатуру богатых тварей!!!Лучшая память о Ленине-это продолжить его дело!!!
Сергей Ковальчук написал 20.04.2017 17:12
В настоящее же время, когда все окончательно поняли, что капитализм = сатанизму, отношение к Ленину и Его наследию у простого народа улучшилось, - т.е. у абсолютного большинства. И если даже я еще лет десять назад соглашался, что Ленина можно было бы и захоронить. То сейчас считаю, что этого категорически нельзя делать. На поверку вышло, что Ленин повторил опыт Моисея - силой и принуждением заставляя людей отрекаться от культа золотого тельца. А это значит, что номинально отрицая Бога, - Ленин воплощал Божью Волю на Земле, пускай и методами Ветхого Завета. За это Он достоин Вечно находиться в Памяти Человечества, - наравне со всеми Пророками и даже наравне с Сыном Божьим Иисусом Христом. При этом выражаю Веру и Надежду, что Второе низвержение культов золотого тельца = капитала = сатанизма, в новейшей истории произойдет все же на основе уже Нового Завета. И Мы наконец то уже всем Человечеством обретем Новый Мир, - Мир в котором именно Иисус Христос будет признан Первым Коммунистом на Земле - Мир Нашего Истинного Единения с Богом = Живым Космосом.