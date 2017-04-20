Советские бомбардировщики полетали над Аляской, пока в Латвии и Эстонии тренируется НАТО

Российская авиация второй раз за сутки была замечена у берегов Аляски. Два российских бомбардировщика Ту-95, способных нести ядерные боезаряды, совершили полет у побережья американского штата во вторник, 18 апреля, в пять часов утра по местному времени (16 часов по московскому), сообщает телеканал Fox News со ссылкой на двух чиновников США.

Согласно сообщению, бомбардировщики были замечены в 36 морских милях (67 километрах) от материковой части Аляски. Они пролетели к северу от Алеутских островов.

Это произошло всего через несколько часов после аналогичного инцидента, когда два российских бомбардировщика были замечены в том же районе. Они пролетели на расстоянии около 100 миль (160 километров) от американского острова Кадьяк и в 280 милях (450 километрах) к юго-западу от базы ВВС США Elmendorf в понедельник вечером, 17 апреля.

Тогда им на перехват были подняты американские истребители F-22 Raptor и самолет радиолокационной разведки E-3 AWACS. Его экипажу было дано задание убедиться, что вместе с Ту-95 не летит скрытно другое воздушное судно меньших габаритов.

F-22 почти полчаса сопровождали российские бомбардировщики во время полета над нейтральными водами в районе Аляски до тех пор, пока те не покинули опознавательную зону ПВО.

Неясно, были ли это одни и те же Ту-95, но, по данным CNN, в Пентагоне заявили, что расценивают произошедшее как два отдельных инцидента.

Fox News отмечает, что в ходе первого инцидента российские бомбардировщики приблизились к границе США на самое близкое расстояние с момента избрания Дональда Трампа президентом США.

В отличие от первого случая, во второй раз Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки решило не направлять на перехват российским бомбардировщикам истребители США. Вместо этого военные ограничились лишь вылетом самолета дальнего радиолокационного обнаружения E-3 AWACS.

ABC News отмечает, что это первые случаи перехвата российских самолетов у Северной Америки за довольно долгое время. Последний раз подобный инцидент фиксировался в 2015 году. Тогда 4 июля, во время празднования Дня независимости США, российские самолеты приблизились к берегам Калифорнии. На их перехват дважды поднимались истребители американских ВВС. Источник в Пентагоне тогда рассказывал, что во время сближения пилот российского Ту-95 поздравил американских коллег с праздником.

Кроме того, Fox News сообщил, что аналогичные случаи наблюдались во время недавнего визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву у берегов Японии. По данным телеканала, японским ВВС пришлось в разное время в общей сложности направить 14 истребителей.

Также 9 февраля стало известно, что российские бомбардировщики Ту-160 приближались к воздушному пространству Великобритании. Британские ВВС направили на их сопровождение четыре истребителя Typhoon с авиабаз Лоссимут в Шотландии и Конингсби в Англии.

CNN отмечает, что американские военные чиновники поспешили сгладить ситуацию после сообщений СМИ, заявив, что в появлении российских самолетов у границ США нет "ничего необычного". Однако некоторые американские официальные лица расценили произошедшее как провокацию со стороны России. Так, американский сенатор от Иллинойса Адам Кинцингер заявил, что русские "пытаются показать свои зубы", проводя полеты так близко к береговой линии США в условиях напряженности между двумя странами.

"Это было демонстрацией силы со стороны русских, чтобы показать нам, что они все еще здесь", - заявил он. Также сенатор назвал полеты российской авиации "попыткой приблизиться как можно ближе к нашим международным границам, чтобы увидеть, какой будет наша реакция".

А 17 апреля в Латвии стартовали ежегодные международные учения НАТО Summer Shield. Маневры пройдут на латвийском полигоне в Адажи в период с 17-го по 30 апреля, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главный штаб Сил обороны Эстонии.

В учениях принимают участие более 1,2 тыс. военнослужащих из Латвии, Литвы, Эстонии, США, Канады, Великобритании, Люксембурга, Болгарии, Румынии, Словакии, Германии и Швеции. В ходе маневров планируется отработать артиллерийскую поддержку, воздушную оборону и разведку, противодействие оружию массового поражения, противотанковую оборону и операции военных инженеров.

Summer Shield проводятся в Латвии с 2004 года, с 2014 года учения включены в список НАТО и открыты для всех стран - членов альянса. В 2016 году в учениях участвовало более 1,3 тыс. военнослужащих.

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