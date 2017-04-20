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Московский листок

Житель Белого Яра не пожалел 130 рублей, чтобы вернуть Мите-премьеру его прибавку к пенсии

Опубликовано 20.04.2017 в разделе комментариев 2

регионы кризис томск пенсионеры колыма
Житель Белого Яра не пожалел 130 рублей, чтобы вернуть Мите-премьеру его прибавку к пенсии

Пенсионер Виктор Смирнягин из поселка Белый Яр Томской области, получивший прибавку к пенсии в размере 60 рублей, возмутился и вернул эти деньги премьер-министру Дмитрию Медведеву, переплатив еще 130 рублей за перевод. Об этом сообщили в пресс-службе КПРФ. 

При этом, как рассказал Смирнягин, на почте работники около часа пытались не принять у него этот денежный перевод. За отправку 60 рублей пенсионеру пришлось заплатить 133 рубля. 

«Вот и дождались люди, ну а точнее пенсионеры, долгожданной апрельской прибавки к пенсии. Как я понял, повысили только страховую часть и потому кого-то осчастливили на семь, кого-то на девять, одиннадцать, семнадцать и даже сорок или пятьдесят рублей!» — написал пенсионер на местном форуме. 

Сам он получил больше многих, поскольку его стаж составляет 45 лет, в том числе 39 лет в условиях Севера, с особо тяжелыми и вредными условиями труда. «Знаю, в районе много людей, которые отработали столько же лет в таких же условиях и полная пенсия у них 14-17-19 тысяч рублей», — рассказал мужчина.

Отметим, что правящий класс и Медведев как его представитель - себя-то не обижает в период кризиса.

Совет Федерации 29 марта одобрил "закон Тимченко" - принятый силами единороссов Госдумы документ, который освобождает от уплаты налогов в России физических лиц, находящихся под иностранными санкциями. Об этом сообщается на сайте Совфеда. 

Сенаторы одобрили изменения в главу 23 части второй Налогового кодекса в части определения налоговой базы в отношении доходов в виде процентов по обращающимся облигациям российских организаций. 

Как пояснил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Виталий Шуба, "если в налоговом периоде в отношении физического лица действовали меры ограничительного характера, введенные иностранным государством, то такое физическое лицо, независимо от срока фактического нахождения в РФ, может не признаваться в этом налоговом периоде налоговым резидентом РФ".  

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Всего комментариев к статье: 2
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КлаСС! Младца!
ДокторЪ жЫдоведоФФ ДальССкий написал 20.04.2017 18:05
Дайте адреСС, куда этому ****** такую прибавку отправить.
Отправлю и свою и супруги, точно...
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(без названия)
Лис написал 20.04.2017 17:58
Всенародная "любовь" к Димону просто зашкаливает.
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