Житель Белого Яра не пожалел 130 рублей, чтобы вернуть Мите-премьеру его прибавку к пенсии

Пенсионер Виктор Смирнягин из поселка Белый Яр Томской области, получивший прибавку к пенсии в размере 60 рублей, возмутился и вернул эти деньги премьер-министру Дмитрию Медведеву, переплатив еще 130 рублей за перевод. Об этом сообщили в пресс-службе КПРФ.

При этом, как рассказал Смирнягин, на почте работники около часа пытались не принять у него этот денежный перевод. За отправку 60 рублей пенсионеру пришлось заплатить 133 рубля.

«Вот и дождались люди, ну а точнее пенсионеры, долгожданной апрельской прибавки к пенсии. Как я понял, повысили только страховую часть и потому кого-то осчастливили на семь, кого-то на девять, одиннадцать, семнадцать и даже сорок или пятьдесят рублей!» — написал пенсионер на местном форуме.

Сам он получил больше многих, поскольку его стаж составляет 45 лет, в том числе 39 лет в условиях Севера, с особо тяжелыми и вредными условиями труда. «Знаю, в районе много людей, которые отработали столько же лет в таких же условиях и полная пенсия у них 14-17-19 тысяч рублей», — рассказал мужчина.

Отметим, что правящий класс и Медведев как его представитель - себя-то не обижает в период кризиса.

Совет Федерации 29 марта одобрил "закон Тимченко" - принятый силами единороссов Госдумы документ, который освобождает от уплаты налогов в России физических лиц, находящихся под иностранными санкциями. Об этом сообщается на сайте Совфеда.

Сенаторы одобрили изменения в главу 23 части второй Налогового кодекса в части определения налоговой базы в отношении доходов в виде процентов по обращающимся облигациям российских организаций.

Как пояснил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Виталий Шуба, "если в налоговом периоде в отношении физического лица действовали меры ограничительного характера, введенные иностранным государством, то такое физическое лицо, независимо от срока фактического нахождения в РФ, может не признаваться в этом налоговом периоде налоговым резидентом РФ".

Материалы по теме:

Силовигархи Тимченко и Сечин освобождены Совфедом от налогов

"Друг Путина" Тимченко получит контракт от "Газпрома" на 51 млрд рублей

Медведев посоветовал депутатам молчать о расследовании "политического проходимца" Навального